Osvaldo Jaldo sobre las amenazas de tiroteos: “Se van a tener que responsabilizar penal y civilmente” El Gobernador enfatizó que tanto los estudiantes como sus padres o tutores serán puestos a disposición de la Justicia.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la implementación de la guía de abordaje ante amenazas intimidatorias en establecimientos educativos, una problemática que, según indicó, afecta a distintas jurisdicciones del país y requiere una respuesta articulada entre el Estado y la sociedad.

En ese sentido, el mandatario provincial destacó que Tucumán viene trabajando de manera conjunta para enfrentar este fenómeno, haciendo especial hincapié en el rol de la familia. “Esto es un fenómeno que excede a la provincia. En Tucumán nos pusimos a trabajar todos juntos, empezando por la familia, que tiene una responsabilidad importante. Una amenaza hoy es un delito, y quienes lo cometan, tengan la edad que tengan, tienen que ser puestos a disposición de la Justicia”, afirmó.

Asimismo, Jaldo fue enfático al señalar que no solo deberán responder quienes realicen este tipo de amenazas, sino también los adultos responsables. “Aquellos que cometan el delito, y los responsables que están atrás —ya sea el tutor, el papá o la mamá— se van a tener que responsabilizar civil y penalmente. Esto se tiene que cortar de cuajo; los responsables tienen que hacerse cargo para que los padres y chicos dejen de estar intranquilos”, sostuvo.

Por último, el Gobernador aseguró que el Estado provincial actuará con firmeza para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa, reforzando las acciones de prevención y respuesta ante este tipo de situaciones.

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Fuente Comunicación Tucumán