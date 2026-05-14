Personal policial secuestró drogas destinadas a la venta al menudeo Tras un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría Octava, secuestraron frascos que contenían marihuana, picadores de marihuana, una balanza de precisión, recortes listos para fraccionar la droga y celulares.

Fueron tres medidas judiciales que realizaron los efectivos en la zona de Villa Cabildo y barrio San Martin, en este último, arrojó resultado positivo en cuanto al hallazgo de las sustancias prohibidas. El equipo de la dependencia llevaba adelante una investigación por un robo ocurrido el pasado 11 de mayo donde una mujer denunció que un delincuente, al que logró identificar y aportar datos, ingresó a su casa y le sustrajo bienes.

A partir de este ilícito, se designó un equipo para que se abocara a la investigación. Una vez reunidas diversas pruebas en contra del acusado, la Justicia aprobó los allanamientos en los domicilios indicados. Cuando irrumpieron en uno de ellos, hallaron la droga mencionada y los demás elementos que hacen a su fraccionamiento y posterior comercialización.

Una vez finalizado el procedimiento, el resultado fue comunicado a la Ufinar, que dispuso el secuestro inmediato de todo y la detención e incomunicación de un hombre de 42 años.

Fuente Comunicación Tucumán