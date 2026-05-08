Lionel Messi habló a 34 días del comienzo del Mundial: “La Selección va a competir siempre” El 10 palpitó la Copa del Mundo donde Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022. Lionel también reveló cuáles son los países candidatos para coronarse.

Lionel Messi habló a 34 días del comienzo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022. El 10 manifestó cuáles son para él las candidatas a coronarse y hasta se atrevió hablar de una supuesta salida de Scaloni.

“Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección”, comentó Messi en el programa Lo del Pollo.

Ante esto, aclaró: “Esta Argentina siempre va a competir y dar el máximo como hizo desde que está este grupo junto”, aclarando que ve a otros países por encima de Argentina. “Hoy por hoy, Francia se ve muy bien otra vez. Tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”.

“Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias… Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”, agregó el rosarino.

Por otra parte, habló sobre una posible salida de Scaloni como entrenador de la Selección: “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas”.

“Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”, reveló.

Por último, cerró: “Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones”.