Cómo continúa el cronograma electoral en San Martín El domingo 30 de noviembre los socios del "Santo" votarán para elegir a las nuevas autoridades.

Recordamos que el lunes, desde la Junta Electoral oficializaron las tres listas que competirán en las votaciones del domingo 30 de noviembre para elegir a las nuevas autoridades del club.

En la reunión se definió que la agrupación “Identidad Roja y Blanca”, liderada por Samuel Semrik, quede registrada como Lista N° 1. Por otro lado, la lista “Modernicemos San Martín”, de Augusto Rodríguez fue confirmada como la Lista N° 3, y finalmente la de Oscar Mirkin, bajo el sello “Unidad Roja y Blanca”, como Lista N° 5.

Desde el martes, la Junta Electoral avanzó en la depuración final del padrón y hoy se publicará la nómina definitiva de socios habilitados. Después de esto, comenzarán cinco días de exposición, recorridas, reuniones y presentaciones por parte de los candidatos.

Finalmente, mañana se harán oficiales los nombres de los presidentes de mesa designados para los comicios y el domingo 30, entre las 9 y las 18, los socios votarán en el complejo “Natalio Mirkin”.

En el programa “La Tribuna Amateur”, realizaron un debate con los tres candidatos. Podes ver el programa completo aquí: