Recordamos que el lunes, desde la Junta Electoral oficializaron las tres listas que competirán en las votaciones del domingo 30 de noviembre para elegir a las nuevas autoridades del club.

En la reunión se definió que la agrupación “Identidad Roja y Blanca”, liderada por Samuel Semrik, quede registrada como Lista N° 1. Por otro lado, la lista “Modernicemos San Martín”, de Augusto Rodríguez  fue confirmada como la Lista N° 3, y finalmente la de Oscar Mirkin, bajo el sello “Unidad Roja y Blanca”, como Lista N° 5.

Desde el martes, la Junta Electoral avanzó en la depuración final del padrón y hoy se publicará la nómina definitiva de socios habilitados. Después de esto, comenzarán cinco días de exposición, recorridas, reuniones y presentaciones por parte de los candidatos.

Finalmente, mañana se harán oficiales los nombres de los presidentes de mesa designados para los comicios y el domingo 30, entre las 9 y las 18, los socios votarán en el complejo “Natalio Mirkin”.

MIRA TAMBIÉN

En el programa “La Tribuna Amateur”, realizaron un debate con los tres candidatos. Podes ver el programa completo aquí:

 

MIRA TAMBIÉN

Deportes Elecciones Fútbol San Martín

Noticias relacionadas