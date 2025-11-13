La selección Argentina se entrenó ante 20 mil hinchas en España El equipo Albiceleste enfrenta el viernes a Angola, pero antes se entrenó a puertas abiertas en el estadio del Elche alentado por una multitud.

La selección argentina se entrenó ante miles de hinchas en España antes de su viaje a Angola, para disputar su último amistoso del año el próximo viernes.

La práctica, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, contó con la presencia de más de 20 mil fanáticos de la Albiceleste, que ovacionaron en todo momento al astro rosarino Lionel Messi.

En un estadio casi repleto, no faltaron los cantos de apoyo al equipo y las ovaciones a los ídolos que levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Los jugadores realizaron movimientos tácticos once contra once durante unos pocos minutos, en los que técnico Lionel Scaloni hizo énfasis en la salida por abajo. Luego se practicó la pelota parada y la sesión concluyó con un ensayo formal entre los grupos.

Cuándo juega Argentina contra Angola

Argentina disputará su último partido del 2025 este viernes, cuando visite a su par de Angola a partir de las 13 en el Estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Luanda, que tiene capacidad para 48.500 espectadores.

Los dirigidos por Scaloni buscarán cerrar el año con una buena actuación, en la previa de un 2026 que será clave ya que disputarán la Finalissima ante España, en marzo, y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, entre junio y julio.

El probable equipo de Argentina

La posible formación de Argentina ante Angola: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.