El encuentro comenzó con una complicación temprana para el equipo de Diego Simeone, que perdió a Johnny Cardoso por lesión y debió recurrir a Koke antes del cuarto de hora. Aun así, el Atlético golpeó primero: un pase largo perfecto de Nahuel Molina dejó a Álex Baena mano a mano, y el volante definió aprovechando un error defensivo local.

Barcelona reaccionó rápido. Una asistencia exquisita de Pedri habilitó a Raphinha, quien eludió a Oblak y definió con claridad para igualar. Luego, el local tuvo la oportunidad de adelantarse, pero Robert Lewandowski falló un penal.

En el segundo tiempo, el Barça volvió a encender su juego a partir del talento de Pedri. Una gran acción colectiva terminó con combinación entre Lewandowski y Dani Olmo, que definió para el 2-1.

El golpe final llegó con el tercero de Ferran Torres, que selló la remontada y la victoria blaugrana, celebrada por todo el Camp Nou.

En el Atlético, además de Molina y Baena, también estuvieron presentes los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nico González, mientras que Thiago Almada ingresó en el complemento.

Con este triunfo, Barcelona se afianza en soledad en lo más alto del campeonato y estira su ventaja en la lucha por el título.