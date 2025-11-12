El presidente de Barcelona habló de la posibilidad de que vuelva Lionel Messi y la catalogó de “escenario poco realista” Luego de la inesperada visita del rosarino al Camp Nou, Joan Laporta fue consultado respecto del regreso del astro al club que lo terminó de formar y con el que ganó todo.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, fue contundente y negó la posibilidad de que el argentino Lionel Messi regrese al club, donde debutó e hizo gran parte de su carrera: “No es momento de especular con escenarios poco realistas”.

La posibilidad del regreso de Messi al Barcelona, equipo en el que disputó 778 partidos en los que anotó 672 goles y repartió 269 asistencias, además de ganar 35 títulos, se reavivó luego de la visita sorpresiva al estadio Camp Nou.

El argentino publicó una serie de imágenes en el estadio donde supo brillar y confesó que es un “lugar que extraño con el alma” y donde fue “inmensamente feliz”. Además, generó ilusión entre todos los fanáticos del fútbol al expresar su deseo de “volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Pese a este emotivo mensaje de Messi, Laporta negó que haya chances de un posible retorno del argentino. El diálogo con Catalunya Radio, el presidente del Barcelona subrayó que “por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.

Con respecto a la traumática salida de Messi en el 2021, Laporta aseguró que “a pesar de cómo sucedió todo, no me arrepiento de nada. El Barca está por encima de todos. No es lo que queríamos, pero no fue posible en ese momento”.

Por último, se refirió a la nueva estrella del Barcelona, el español Lamine Yamal, quien últimamente es señalado por su estilo de vida: “Disfruta de la vida a los 18 años y muestra una madurez notable para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Necesita protección y apoyo, tanto de nosotros como de quienes lo rodean. Es un verdadero profesional que entrena duro”.