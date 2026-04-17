Refuerzan la seguridad escolar en la provincia ante un fenómeno global La titular de la cartera educativa provincial se refirió a las medidas dispuestas por el Gobierno para reforzar la seguridad en las escuelas, el acompañamiento a los estudiantes y el rol clave de las familias frente a conductas que buscan generar alarma y visibilidad en redes.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió a la situación que atraviesan las escuelas ante episodios que buscan generar impacto y visibilidad, y remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones y las familias.

En ese marco, destacó las medidas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para reforzar la seguridad en los establecimientos educativos.

“El Gobernador trata de poner orden y, más que nada, brindar protección. Las familias necesitan saber que la escuela es un lugar protegido”, sostuvo.

La titular de la cartera educativa indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en los espacios comunes. Y agregó: “Se ha pedido a los preceptores, profesores y directores acompañar a los chicos. Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”.

Montaldo explicó que estos comportamientos responden a una problemática que trasciende el ámbito local y se vincula con dinámicas globales atravesadas por el uso de redes sociales.

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“Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas. Pero también debemos preguntarnos cuánto espacio de escucha tienen en la familia y en la escuela”, destacó la ministra.

Frente a este escenario, sostuvo que es fundamental abordar la situación desde una perspectiva formativa, que incluya diálogo, contención y límites claros. Y explicó: “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”.

En relación a las sanciones, aclaró que las acciones que ponen en riesgo a otros no pueden quedar sin respuesta, aunque deben ir acompañadas por instancias de reflexión y acompañamiento.

“Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias. Pero eso no significa dejar de acompañar al estudiante, entender qué pasó y trabajar con la familia”, explicó la funcionaria.

Además, señaló que se implementó un protocolo preventivo que incluye la presencia policial en los accesos a las escuelas, con el objetivo de actuar rápidamente ante cualquier situación.

“La policía está para colaborar, para estar disponible si la institución necesita apoyo ante algún hecho”, dijo.

Finalmente, convocó a toda la comunidad educativa a asumir un compromiso activo en la construcción de entornos seguros y respetuosos.

“Todos somos responsables del clima que se vive en una escuela. Este es el momento para educar, poner límites y también escuchar a nuestros chicos”, sostuvo Montaldo.

Como parte de este abordaje integral, la ministra adelantó la realización de un congreso enfocado en la salud emocional de los estudiantes, con participación de las familias.

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Fuente Comunicación Tucumán