La camiseta del homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo apareció en otro país Se trata de la prenda que el volante Leandro Paredes soltó atada a un puñado de globos cuando el Xeneize homenajeó al entrenador tras su muerte en La Bombonera. El hallazgo lo hizo un trabajador rural cercano a un pueblo de 400 habitantes.

Ya transcurrió más de un mes desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El querido entrenador que tuvo su última etapa al frente de Boca Juniors, murió el 8 de octubre y su partida generó una profunda tristeza en todo el fútbol argentino. Uno de los tributos más conmovedores en su memoria tuvo lugar el domingo 18, cuando, durante el encuentro entre Boca y Belgrano, una camiseta con su nombre fue lanzada al cielo acompañada por globos azul y oro.

Veinticuatro días después de aquella jornada cargada de emoción en La Bombonera, una noticia inesperada comenzó a circular en las redes sociales. El periodista y relator uruguayo Pepe Temperan compartió imágenes del sitio donde apareció la camiseta con la inscripción “1956 – infinito” en la espalda, en el espacio destinado al número.

“Increíble. De La Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino del lugar fotografió el hallazgo en suelo uruguayo”, escribió en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una foto de los globos desinflados.

Luego, Temperan publicó otra imagen, esta vez mostrando la camiseta colgada en una percha sobre la puerta de un tractor, y dio más detalles sobre quién la había encontrado. “Un joven productor rural de Soriano, mientras trabajaba en el campo, vio algo que brillaba. Era la camiseta homenaje a Russo que Boca Juniors había enviado al cielo en recuerdo del entrenador recientemente fallecido”, relató.

El hallazgo tuvo lugar en la Ruta 96, a unos 21 kilómetros al sureste de Dolores y a 19 kilómetros del cruce con la Ruta 19. De acuerdo con el censo realizado en 2023 por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, Cañada Nieto cuenta con una población de 421 habitantes. La localidad se encuentra a unos 179 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un trayecto que en auto demanda alrededor de cuatro horas y cuarto.

“Era un día de rutina, yo estaba cortando pasto en el medio del campo y vi los globos. Los iba a pasar por arriba pero me dio curiosidad. Cuando vi que era de Boca se la mostré a mi novia y fue ella la que me contó lo del homenaje. Ahí tomé dimensión de lo que había pasado”, contó Agustín Elugui, el uruguayo que encontró el tesoro el martes 11 por la tarde. El joven habló con ESPN al día siguiente de su increíble hallazgo.

“La camiseta la tengo guardada en mi casa, no sé qué voy a hacer con ella, no lo pensé. La voy a tener guardada. Me dieron ideas, quizá la puedo guardar como un recuerdo o dársela al museo de Boca, no lo sé…”, comentó Elugui