Tini adelantó su nuevo video con Ulises Bueno, Cacho Deicas, Susana Giménez, Messi y De Paul La artista mostró un teaser explosivo junto al cantante cuartetero y el ex Los Palmeras. Se estrena este jueves a las 21.

Tini Stoessel compartió un adelanto este miércoles por la noche de su próximo videoclip “Dos amantes”, junto a Ulises Bueno y Cacho Deicas, confirmando uno de los cruces musicales más inesperados del año.

El material sorprendió por las figuras que aparecen en pantalla. En cuestión de segundos, el video deja ver a personajes de lujo como Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, lo que desató una verdadera locura entre los fanáticos.

El video comienza con Susana sentada en la barra de un bar, conversando por teléfono. “No te preocupes, mi querida. ¿Sabés las cosas que han dicho de mí?”, se la escucha decir, hasta que el mozo la interrumpe y le entrega un sobre con un mensaje.

Después aparece Cacho, exintegrante de Los Palmeras, encendiendo el fuego para preparar un asado. De pronto, una voz lo alerta: “Cacho, te llegó esto”, mientras le alcanzan el mismo sobre.

Luego, la siguiente figura en escena es Ulises Bueno. Mientras oye música, el cantante revisa su correspondencia y se topa con el mismo mensaje. Según trascendió, el referente del cuarteto sería uno de los invitados para una de las dos fechas de Futttura en Córdoba.

De fondo suena la voz de Susana, que lee: “¿Como esos amores de antes?”. El clip culmina con Rodrigo de Paul que hace sonar el timbre de una casa y mira a través de la puerta, mientras detrás de él aparece Lionel Messi con un paquete en las manos.

La propia Tini confirmó que el estreno oficial del videoclip será este jueves a las 21 horas, generando aún más expectativa entre sus seguidores.