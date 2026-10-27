Investigan si Flávio Bolsonaro intentó escaparse desde la Argentina a Estados Unidos Un avión privado estuvo retenido en Puerto Iguazú. Migraciones negó que el excandidato presidencial del Partido Liberal haya entrado al país. La Justicia le prohibió ayer salir de Brasil. Es investigado en varias causas por lavado de dinero y evasión.

La policia de Brasil investiga si el excandidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, habría ingresado a la Argentina para trasladarse en un avión privado desde Iguazú a Estados Unidos.

La aeronave apuntada es de la empresa Baires Fly y había llegado durante la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires. La tripulación está integrada por dos comandantes y una azafata. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) custodian la zona.

La firma Baires Fly solicitó a Aduana y Migraciones hoy a las 00:30 partir con destino a EE.UU. Este medio pudo confirmar que la tripulación no llegó a presentar plan de vuelo ni el registro de pasajeros porque canceló la intención de partir desde Puerto Iguazú.

El sitio especializado en seguimiento de vuelos “Flight radar” tuvo bloqueada la información de ese vuelo. A su vez, la Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos si Bolsonaro salió del país.

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En declaraciones a Metrópoles, el coordinador general de la campaña presidencial del excandidato, el senador Rogério Marinho (PL-RN), negó que el dirigente haya salido del vecino país: “Eso no sucedió”.

Migraciones negó el ingreso de Bolsonaro al país

La Dirección Nacional de Migraciones informó que no hay registro de ingreso de Flavio Bolsonaro a la Argentina, luego de que la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú generara una fuerte repercusión mediática.

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Desde Migraciones indicaron que se constató que la documentación de la aeronave de la empresa Baires Fly se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro.

La Justicia de Brasil le prohibió la salida del país a Flávio Bolsonaro

Tras el balotaje el senador brasileño dijo que un juez le pidió la entrega de su pasaporte, ante las sospechas de una posible salida de Brasil. El hijo de Jair Bolsonaro, expresidente de ese país, dijo que recibió la orden judicial el lunes de parte de la Policía Federal al salir de la casa de su padre, que cumple prisión domiciliaria en Brasilia por una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado. La Justicia de Brasil además le prohibió salir del país.

El legislador dijo que la decisión fue del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra su padre, y que está a cargo de dos investigaciones en las que está citado Flávio Bolsonaro. El excandidato presidencial dijo: “Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”.

Según el excandidato el juez se basó en un comentario de su hermano, Eduardo Bolsonaro, del pasado 23 de octubre, en el que sugería que debería dejar el país en el caso de perder las elecciones. El legislador dijo: “Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones”.

Según este documento la orden está vinculada a una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador. En la orden judicial, además de la entrega de los pasaportes, se le prohíbe a Bolsonaro mantener contactos directos o indirectos con el abogado.

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La semana pasada el juez De Moraes ordenó el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales (unos 1110 millones de dólares o 1000 millones de euros) de Tomaz y levantó el secreto bancario y fiscal del abogado.

El Tribunal Supremo de Brasil además abrió otra investigación que involucra a Flávio Bolsonaro por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada “Dark Horse”.

Fuente TN