“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”: el copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto Hammam Al-Hammami, oriundo de Omán, fue interrogado por los investigadores de Emiratos Árabes Unidos, mientras Israel busca determinar si el agresor actuó solo o si fue enviado por otra persona. El lunes pasado intentó estrellar un avión que cubría la ruta Dubai - Tel Aviv, tras lo cual se produjo un aterrizaje de emergencia.

“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”, declaró a los investigadores el piloto omaní Hammam Al-Hammami, que el lunes pasado intentó estrellar un avión de Flydubai que cubría la ruta Dubai – Tel Aviv.

El copiloto de origen omaní habló, según indicó Channel 12 citado por la agencia ANSA, durante su interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, en Israel se intenta determinar si el piloto actuó solo o si fue enviado por otra persona.

La censura militar autorizó la publicación de la información de que el propio Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, participa en la investigación sobre el terrorista.

El sábado se conocieron más detalles de cómo fue el ataque al piloto de origen indio, Smit Machchhar, cuando este habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El capitán contó que el copiloto de origen omaní le pidió rezar –algo que según Machchhar no es inusual– y luego lo atacó por la espalda. “Mientras rezaba, por respeto, miré hacia adelante y no hacia atrás, y de repente, después de unos cuatro o cinco minutos, recibí un fuerte golpe en la nuca“, recordó.

El príncipe heredero de Dubai, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visita al capitán indio de Flydubai, Smit Machchhar, herido en un hospital de Abu Dabi el viernes 2 de octubre de 2026 (Oficina de Prensa del Gobierno de Dubai / vía AP). agresor agresoaa

“Lo primero que pensé fue que el avión había sufrido daños catastróficos y que algo andaba mal”, contó el capitán indio. “Pero luego los golpes siguieron llegando, uno tras otro, y entonces me di cuenta de que no era el avión, sino el copiloto que estaba conmigo en la cabina”, agregó.

Machchhar relató que “a causa de los primeros golpes, casi perdí la vista y todo se veía borroso” y que lo siguiente que sintió fue que el avión se precipitaba al vacío.

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“Mi memoria aún es fragmentaria, pero eso es lo que recuerdo de ese momento”. El piloto dijo que intentó abrir la puerta, pero que Al- Hammami la cerró. “En ese momento recuerdo estar tirado en el suelo de la cabina, sintiendo el avión y la gente gritando”, relató.

Pero el piloto fue por un segundo intento: “Fue entonces cuando lo di todo, fui directo a la puerta y la abrí. Por suerte, había gente esperando para entrar, tomaron el control de la sala de control, y ya sabe el resto”, le dijo a Netanyahu este sábado. Machchhar explicó que desde afuera la puerta solo se puede abrir con un código, pero Al-Hammami impidió que las personas entraran.

“Sentí que el avión iba en picado”, relató el piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, quien fue agredido.

Entonces la única opción que quedaba era abrir la puerta desde dentro: “La puerta se abre con un mecanismo giratorio. Desde fuera, solo se puede abrir con un código. No hay código PIN, pero sí, la puerta se abre con un giro corto y rápido. Y en cuanto tuve las manos en la manija, la giré y abrí la puerta“.