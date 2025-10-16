Alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo para el viernes en Tucumán El meteorólogo Jorge Noriega informó que se esperan condiciones inestables en la provincia para las próximas horas. Luego de varios días de intenso calor, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del viernes, entre las 18 y las 24 horas.

