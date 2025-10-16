Según detalló Noriega, las tormentas podrían ser fuertes, con intensas lluvias en cortos períodos (30 a 40 mm), ráfagas de viento y posible caída de granizo. Las zonas más afectadas serían los valles, Famaillá, Lules y San Miguel de Tucumán.

Recomendaciones de prevención:

Pronóstico para los próximos días:

  • Jueves: cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas desde la tarde. A la noche se esperan tormentas más generalizadas.

  • Viernes: alerta amarilla por tormentas desde la tarde.

  • Sábado: lluvias durante la madrugada y mañana; luego mejorando.

  • Domingo (Día de la Madre): cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Mínima de 16 °C y máxima de 27 °C, ideal para disfrutar al aire libre.

Alerta Amarilla Clima Lluvias Pronostico

