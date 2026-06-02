Avanzan las obras de refacción en la Escuela Normal A través de un trabajo coordinado se ejecutan tareas de pintura interior y la reparación de los techos en la emblemática institución. El objetivo es brindar soluciones edilicias concretas y garantizar espacios seguros para el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El Gobierno de la Provincia continúa ejecutando intervenciones de mantenimiento en los establecimientos educativos clave de la capital tucumana. En este marco avanzan a paso firme las obras de mejora en la Escuela Superior Normal en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”. Las tareas en marcha buscan dar una respuesta rápida a las necesidades edilicias de la institución, garantizando un entorno adecuado y seguro para el aprendizaje en uno de los edificios con mayor valor histórico, patrimonial y de tránsito diario de Tucumán.

Las intervenciones actuales se desarrollan en dos grandes frentes de trabajo simultáneos, con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y reducir al mínimo las molestias durante el dictado de clases. Por un lado, se llevan adelante tareas de reacondicionamiento integral en distintos sectores del establecimiento, que incluyen mejoras en las instalaciones eléctricas, renovación de pisos y trabajos de pintura en los espacios interiores.

En paralelo, los equipos técnicos focalizan sus esfuerzos en la reparación y mejora integral de los techos de la institución, un trabajo fundamental para proteger las aulas y asegurar la durabilidad de la infraestructura frente a las inclemencias climáticas.

El desarrollo de este plan de mejoras responde a las políticas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha fijado como prioridad absoluta de gestión el fortalecimiento de la infraestructura escolar.

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Las tareas son coordinadas por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, encabezado por el ministro Ing. Marcelo Nazur, en articulación con el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros. En el edificio intervienen equipos técnicos de Construcciones Escolares, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, el Ente de Infraestructura Comunitaria y personal dependiente del Ministerio del Interior.

Al evaluar el avance de las obras, el ministro Marcelo Nazur destacó la importancia del trabajo articulado dentro del gabinete provincial para dar respuestas concretas a la comunidad: “cumpliendo con las directivas de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, estamos uniendo esfuerzos para poner en valor a la querida Escuela Normal. Se trata de un establecimiento emblemático y de gran dimensión, donde diariamente desarrollan sus actividades más de 3.300 alumnos y docentes, lo que requiere un mantenimiento permanente y sostenido”.

“Con el importante despliegue del personal de Construcciones Escolares en los trabajos sobre techos y el valioso acompañamiento de los equipos del Ministerio del Interior en las tareas de pintura interior, avanzamos con soluciones rápidas y concretas para mejorar las condiciones de la escuela”, añadió.

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Con el avance sostenido de estas acciones el Estado provincial reafirma su compromiso inquebrantable con la educación pública. La recuperación de la Escuela Normal preserva un símbolo de la historia educativa de Tucumán y asegura que la comunidad académica cuente con instalaciones dignas, seguras y confortables para seguir construyendo el futuro de la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán