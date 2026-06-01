Personal policial secuestró una importante cantidad de drogas sintéticas y detuvo a un sujeto El último sábado en sendos allanamientos efectivos policiales secuestraron alrededor de 100 gramos de tusi destinados a su fraccionamiento, más de 80 dosis de esa sustancia ya preparadas para su comercialización y cerca de 450 pastillas de éxtasis.

Efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital realizaron este sábado un allanamiento en un departamento ubicado sobre calle Jujuy al 200, en Barrio Sur, donde secuestraron una importante cantidad de drogas sintéticas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Al respecto, el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, señaló: “En el día de hoy, la Dirección General de Drogas Peligrosas, en este caso, su Sección de Inteligencia, llevó a cabo una medida judicial acá en calle Jujuy al 200, en San Miguel de Tucumán, en un inmueble ubicado en un departamento, ya que se tenía conocimiento que esta persona se encontraba comercializando drogas sintéticas”.

“A raíz de ello, luego de contar con el oficio investigativo proveniente de la UFINAR Capital, a cargo del doctor Sanjuan, se realizó la medida correspondiente, las medidas de campo, donde a la fecha se llevó el allanamiento de este inmueble, pudiendo secuestrar gran cantidad de drogas sintéticas. Entre ellos tenemos más de 100 tubos cilíndricos con tusi en su interior, los cuales están valuados entre 20 a 30 mil pesos cada tubito. Tenemos casi 800 de estos tubos cilíndricos vacíos que estaban listos para ser rellenados, ya que también tenemos sustancia tusi en una bolsita con la cual se rellenaban estos tubos. Tenemos 500 pastillas de éxtasis con la figura de Pablo Escobar, más de 5 millones de pesos en efectivo, dos balanzas de precisión, pendrive, máquina de contar dinero y gran cantidad de sustancias de corte para realizar esta droga sintética”, detalló.

Asimismo, agregó: “Tenemos frascos de ketamina, tenemos cerca de 20 frascos, de los cuales 10 están llenos y los otros, estaban también para ser rellenados. Con relación a esto, tenemos una persona aprehendida y también una persona demorada, la cual se encontraba comprando esta sustancia prohibida en el momento de la irrupción policial”.

Por su parte, el subcomisario Pablo Abad Ortiz, segundo jefe de la Didrop Capital, explicó: “La investigación estuvo a cargo de un equipo de la Sección Inteligencia de la Didrop Capital, quienes tomaron conocimiento de una persona que, en la modalidad de venta delivery, vendía sustancias estupefacientes, drogas sintéticas, poniendo un punto de encuentro en diferentes lugares de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Este equipo que estuvo a cargo, no tan solo pudo identificar a la persona que vendía estas sustancias, sino también identificó el lugar donde se acopiaba y guardaba la droga que luego era vendida a las personas consumidoras”.

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“En la vivienda también se encontraron troqueles con LSD, tenemos ketamina. El día de la fecha hemos podido desarticular por lo menos un quiosco con puntos de venta de drogas sintéticas. En el lugar había droga que estaba siendo fraccionada y a posterior iba a ser vendida a las personas que consumen este tipo de sustancias”, indicó.

Luego sostuvo: “La importancia de las investigaciones es porque previamente ya a la medida de allanamiento, esta persona que hoy está siendo puesta a disposición de la Justicia, cuenta con elementos de pruebas en su contra. Es decir, es la persona responsable de la venta de las sustancias estupefacientes que estaban vendiendo en este lugar”.

“La denuncia anónima ayuda a las investigaciones. Toda persona que tenga alguna información o quiera denunciar anónimamente, puede hacerlo en nuestra base, la Didrop Capital, que se encuentra en Italia 2600, donde está la Jefatura de Policía. También puede hacerlo anónimamente a través de la línea telefónica 911”, remarcó.

Por otra parte, comentó que la medida estuvo supervisada por personal del Ministerio Público Fiscal, quienes observaron la transparencia del procedimiento que se estaba llevando a cabo.

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A su turno, Celina Adorno, comisario principal bioquímica de la Dirección General de Drogas Peligrosas, advirtió sobre los riesgos de las sustancias secuestradas. “Se ha hallado una enorme cantidad de drogas sintéticas que tienen un altísimo grado tanto de toxicidad como de adicción. Tanto el LSD como el éxtasis, derivados de metanfetaminas, el tusi, que es la cocaína rosa que le llaman, que es una mezcla de drogas psicoactivas que produce, por supuesto, alteraciones muy importantes en el organismo”.

“Claramente aquí había un fraccionamiento y ventas de drogas. Son sustancias que están totalmente controladas. La cantidad de ketamina que se ha encontrado también es altísima. No es fácil de conseguir”, afirmó.

Por último, destacó: “Hay todo un tráfico, una red importante de tráfico de este tipo de drogas. Son sustancias químicas, altamente tóxicas y adictivas, que actúan a nivel del sistema nervioso central. Son drogas altamente peligrosas, que están invadiendo la sociedad, que cada día son más comunes. Hoy se ha logrado desbaratar esta venta, tan importante”.

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Fuente Comunicación Tucumán