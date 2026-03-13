Cuatro meses de prisión preventiva para el hombre que atacó al diputado Federico Pelli La Fiscalía imputó a Marcelo Claudio Segura por lesiones graves agravadas por alevosía tras el ataque contra el legislador nacional ocurrido el miércoles 11 de marzo. El juez ordenó cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

En una audiencia de formulación de cargos celebrada este viernes 13 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, dirigida por el fiscal Miguel Varela, imputó a Marcelo Claudio Segura por el violento ataque contra el diputado nacional Federico Pelli ocurrido en la localidad de La Madrid.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi fue la encargada de relatar los detalles del hecho que tuvo lugar el pasado 11 de marzo alrededor de las 18:30, cuando el legislador se encontraba participando de un operativo solidario para asistir a los damnificados por las inundaciones.

Según la acusación, Pelli estaba junto a un grupo de legisladores y al intendente de Concepción entregando provisiones sobre la Ruta Nacional N.º 157, cuando fueron interceptados por Segura y otras personas. En ese contexto, el imputado se acercó al diputado y le preguntó quién era. Tras confirmar su identidad, Segura le propinó un violento cabezazo en el rostro.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el ataque se produjo en un momento en que la víctima cargaba bolsas de donaciones en ambas manos, lo que le impidió defenderse. Como consecuencia del golpe, el legislador sufrió múltiples fracturas en el tabique y en el hueso propio de la nariz, lesiones que requirieron una intervención quirúrgica y cuyo tiempo de curación supera los 30 días.

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Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal calificó legalmente el hecho como lesiones graves agravadas por alevosía.

“Un hecho gravísimo”

Durante la audiencia, al momento de solicitar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió la prisión preventiva del acusado por el plazo de cuatro meses. El representante del Ministerio Público fundamentó su pedido en la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Entre los argumentos, señaló la necesidad de identificar al resto de las personas que participaron del episodio y recuperar el teléfono celular del imputado, quien aseguró haberlo perdido durante el ataque.

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“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima es un diputado de la Nación”, sostuvo Ibáñez.

El investigador también remarcó que en los videos que circularon públicamente se observa con claridad la participación del acusado en el hecho y el daño ocasionado a la víctima. Además, señaló que no se trató de un incidente aislado, sino que hubo un grupo de personas involucradas en el momento de tensión previo al ataque que todavía deben ser identificadas.

En otro tramo de su exposición, el fiscal indicó que el acusado actuó de manera sorpresiva y aprovechando la imposibilidad de defensa de la víctima. “Hay que tener en cuenta las características del hecho: la sorpresa, la imposibilidad de defensa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.

La resolución judicial

Luego de escuchar los argumentos de las partes y analizar las evidencias presentadas, el juez interviniente resolvió declarar la legalidad de la aprehensión y hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, ordenó la prisión preventiva de Marcelo Claudio Segura por el plazo de cuatro meses mientras avanza la investigación. Por su parte, la defensa del imputado presentó un recurso de impugnación contra la medida dispuesta por el magistrado.