La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, oficializó el cronograma completo.
Primera etapa: 20% del sueldo de noviembre
Jueves 27 de noviembre
-
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
Viernes 28 de noviembre
-
Seguridad (Policía – Institutos Penales)
-
Administración Central
-
Defensoría del Pueblo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Sábado 29 de noviembre
-
Comunas Rurales
-
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Municipios del interior
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
IPACyM
-
SEPAPyS
-
ERSEPT
-
IDEP
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Segunda etapa: 80% restante del sueldo de noviembre
Miércoles 3 de diciembre
-
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
-
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-
Sociedad Aguas del Tucumán
-
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Jueves 4 de diciembre
-
Administración Central
-
Educación (establecimientos provinciales y escuelas secundarias transferidas, Reps. 18, 25, 26 y 27)
-
Defensoría del Pueblo
-
Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
-
Seguridad (Policía – Institutos Penales)
Viernes 5 de diciembre
-
Educación (establecimientos provinciales y secundarios transferidos)
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema, Justicia de Paz)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Jubilados fuera de convenio
-
Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
-
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
Sábado 6 de diciembre
-
Comunas Rurales
-
Municipios del interior
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
IPACyM
-
SEPAPyS
-
ERSEPT
-
IDEP
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
-
Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario)