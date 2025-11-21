Cronograma completo: así se pagarán los sueldos de noviembre a estatales tucumanos desde el 27 de noviembre y el 3 de diciembre El Gobierno de Tucumán confirmó el esquema de pago de los haberes de noviembre para los trabajadores estatales, que se realizará en dos etapas: la parte proporcional del 20%, que se acreditará entre el 27 y el 29 de noviembre, y la parte complementaria (80%), que se abonará del 3 al 6 de diciembre.

Por Redacción - El Ocho 21/11/2025 · 7:29