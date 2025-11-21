La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, oficializó el cronograma completo.

Primera etapa: 20% del sueldo de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Viernes 28 de noviembre

Sábado 29 de noviembre

  • Comunas Rurales

  • Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Municipios del interior

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • IPACyM

  • SEPAPyS

  • ERSEPT

  • IDEP

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Segunda etapa: 80% restante del sueldo de noviembre

Miércoles 3 de diciembre

  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

  • Instituto Provincial de la Vivienda

  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

  • Sociedad Aguas del Tucumán

  • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Jueves 4 de diciembre

  • Administración Central

  • Educación (establecimientos provinciales y escuelas secundarias transferidas, Reps. 18, 25, 26 y 27)

  • Defensoría del Pueblo

  • Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

  • Seguridad (Policía – Institutos Penales)

Viernes 5 de diciembre

  • Educación (establecimientos provinciales y secundarios transferidos)

  • Tribunal de Cuentas

  • Tribunal Fiscal de Apelación

  • Poder Legislativo

  • Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema, Justicia de Paz)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Jubilados fuera de convenio

  • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

Sábado 6 de diciembre

  • Comunas Rurales

  • Municipios del interior

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • IPACyM

  • SEPAPyS

  • ERSEPT

  • IDEP

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario)

