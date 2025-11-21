Regularización de apps de transporte: “El Estado debe regular a las plataformas, no competir con ellas” En diálogo con El Matutino de El Ocho TV, el profesor de la UNT Juan Coria analizó el escenario actual y planteó una postura clara: “El Gobierno debe regular el servicio que brindan las aplicaciones, no intentar frenar su avance. La política está tratando de detener un proceso que ya es global”.

“La regulación debe empezar por las empresas, no por los conductores”

Coria explicó que el modelo que se está discutiendo en el mundo —y que incluso avanza en provincias como Córdoba— propone que las plataformas tecnológicas sean las responsables del cumplimiento de los requisitos legales, y que las sanciones recaigan sobre ellas en caso de incumplimiento. “El Estado, mediante ordenanzas, debe establecer reglas claras y controlar. Pero la regulación debe aplicarse sobre las empresas. Es la plataforma la que tiene que garantizar que todo esté en regla. Ese es el modelo que se impondrá”, sostuvo.

Tucumán frente a un fenómeno global

Para el docente, el debate no puede quedar atrapado en discusiones políticas: “En Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo, las apps funcionan desde hace muchos años. El Estado no se entromete en la decisión de la gente sobre cómo moverse. En Córdoba hay un trabajo serio para ordenar la relación entre servicio y prestador. Tucumán debe observar y adaptar estos modelos”.

Qué pasa en el mundo: modelos de regulación

Las imágenes difundidas en El Ocho TV mostraron cómo distintos países avanzaron en normativas específicas para equilibrar innovación, competencia y control estatal.

Australia:

Normas amigables con Uber y otras plataformas.

Requisitos específicos para los conductores.

Creación de paradas especiales para ascenso y descenso. MIRA TAMBIÉN Habilitan un operativo especial para completar la vacunación contra el dengue este viernes en Tucumán

Estados Unidos:

Cada Estado regula de manera independiente.

Algunos obligan a las aplicaciones a tomar a los choferes como empleados. MIRA TAMBIÉN Cronograma completo: así se pagarán los sueldos de noviembre a estatales tucumanos desde el 27 de noviembre y el 3 de diciembre

Hong Kong:

Permisos obligatorios para plataformas y conductores.

Multas elevadas y hasta penas de prisión por incumplimientos. MIRA TAMBIÉN Feriados XXL: así funcionarán los servicios municipales, el comercio y las actividades en Tucumán

México:

Aporte del 1,5% por parte de plataformas para un fondo destinado a mejorar taxis y obras viales.

Un debate que ya se instaló en Tucumán

Con el crecimiento sostenido de los pedidos de viajes a través de aplicaciones, el ingreso de nuevas empresas y el respaldo de miles de usuarios que ya eligieron este sistema, el profesor Coria afirma que la discusión local no debe enfocarse en prohibir, sino en ordenar: “La regulación permitirá que todos compitan en igualdad, que haya controles reales y que el Estado pueda intervenir cuando la empresa no cumpla. Es el camino que están tomando las principales ciudades del mundo y que tarde o temprano también deberá adoptar Tucumán”.