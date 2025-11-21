“La regulación debe empezar por las empresas, no por los conductores”
Coria explicó que el modelo que se está discutiendo en el mundo —y que incluso avanza en provincias como Córdoba— propone que las plataformas tecnológicas sean las responsables del cumplimiento de los requisitos legales, y que las sanciones recaigan sobre ellas en caso de incumplimiento. “El Estado, mediante ordenanzas, debe establecer reglas claras y controlar. Pero la regulación debe aplicarse sobre las empresas. Es la plataforma la que tiene que garantizar que todo esté en regla. Ese es el modelo que se impondrá”, sostuvo.
Tucumán frente a un fenómeno global
Para el docente, el debate no puede quedar atrapado en discusiones políticas: “En Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo, las apps funcionan desde hace muchos años. El Estado no se entromete en la decisión de la gente sobre cómo moverse. En Córdoba hay un trabajo serio para ordenar la relación entre servicio y prestador. Tucumán debe observar y adaptar estos modelos”.
Qué pasa en el mundo: modelos de regulación
Las imágenes difundidas en El Ocho TV mostraron cómo distintos países avanzaron en normativas específicas para equilibrar innovación, competencia y control estatal.
Australia:
-
Normas amigables con Uber y otras plataformas.
-
Requisitos específicos para los conductores.
-
Creación de paradas especiales para ascenso y descenso.
Estados Unidos:
-
Cada Estado regula de manera independiente.
-
Algunos obligan a las aplicaciones a tomar a los choferes como empleados.
Hong Kong:
-
Permisos obligatorios para plataformas y conductores.
-
Multas elevadas y hasta penas de prisión por incumplimientos.
México:
-
Aporte del 1,5% por parte de plataformas para un fondo destinado a mejorar taxis y obras viales.
Un debate que ya se instaló en Tucumán
Con el crecimiento sostenido de los pedidos de viajes a través de aplicaciones, el ingreso de nuevas empresas y el respaldo de miles de usuarios que ya eligieron este sistema, el profesor Coria afirma que la discusión local no debe enfocarse en prohibir, sino en ordenar: “La regulación permitirá que todos compitan en igualdad, que haya controles reales y que el Estado pueda intervenir cuando la empresa no cumpla. Es el camino que están tomando las principales ciudades del mundo y que tarde o temprano también deberá adoptar Tucumán”.