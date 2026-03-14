Suman una planta potabilizadora móvil en La Madrid Instalaron una planta potabilizadora móvil para garantizar el abastecimiento de agua a la población, complementando el trabajo que lleva adelante la SAT para restablecer el servicio en la localidad.

En el marco de los operativos de emergencia desplegados en la localidad de La Madrid, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, instaló una planta potabilizadora móvil para garantizar el suministro de agua segura a la población.

El equipo técnico del Sepapys trabaja en territorio realizando el tratamiento del agua mediante un proceso físico–químico que incluye decantación, filtración y cloración. El sistema toma agua de la zona, la conduce a una reserva para su decantación y luego la somete a un proceso de filtrado. Posteriormente, el agua pasa por un filtro de carbono activado, para finalmente ser potabilizada mediante cloración.

La planta tiene una capacidad de producción estimada de entre 3 y 4 metros cúbicos de agua por hora, lo que permite abastecer de manera continua a los vecinos que se acerquen a los puntos de distribución. Además, personal del Ministerio coordina la logística para el traslado de contenedores con agua potable hacia distintos sectores de la localidad.

Esta acción se complementa con el trabajo que lleva adelante la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que ya logró restablecer la operatividad de pozos de agua y continúa con las tareas para normalizar el servicio en la red.

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La planta permanecerá operativa hasta que el sistema de abastecimiento local recupere su funcionamiento pleno, garantizando así el acceso al agua potable para las familias de La Madrid durante la emergencia.

Fuente Comunicación Tucumán