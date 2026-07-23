El Gobierno denunció una presunta venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, la Fiscalía de Estado impulsó una denuncia penal para que la Justicia investigue una presunta maniobra de comercialización ilegal de tierras fiscales en El Cadillal, identifique a los responsables y resguarde los inmuebles de dominio público provincial.

La presentación fue realizada por el abogado Santiago Luis Xamena, en representación del Superior Gobierno de la Provincia, luego de las averiguaciones impulsadas por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. La denuncia, dirigida contra autores desconocidos, busca esclarecer una presunta maniobra de usurpación y tentativa de estelionato vinculada con la venta fraudulenta de terrenos estatales en la villa turística.

La investigación se inició tras detectar publicaciones en la red social Facebook, donde un perfil identificado como “Viví el Cadillal” ofrecía lotes ubicados en el sector Ampliación Villa del Parque.

El fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, explicó que la denuncia respondió a una política sostenida del Gobierno provincial para proteger el patrimonio público y combatir las usurpaciones de tierras fiscales.

“La decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo ha sido clara y precisa: tolerancia cero a las usurpaciones de tierras fiscales. En virtud de eso, la Fiscalía de Estado no permanece pasiva, sino que estamos monitoreando permanentemente el territorio, toda la provincia y los distintos medios ante posibles usurpaciones o venta ilegal de bienes que pertenecen al Estado”, sostuvo.

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En esa línea, Ferrazzano informó que el área detectó una publicación de venta de lotes en El Cadillal que motivó la demanda: “Efectuamos la denuncia penal correspondiente para que la unidad fiscal que corresponda investigue la posible comisión de delitos, identifique a los autores y avance con toda la fuerza de la ley”.

Al brindar precisiones sobre el caso, el funcionario indicó que los terrenos ofrecidos se encuentran en el sector Villa del Parque, ubicado en el ingreso a El Cadillal, y remarcó que el lugar posee un importante valor ambiental además de su relevancia inmobiliaria.

“Villa del Parque es una zona ubicada en la entrada de El Cadillal. Además del alto valor de sus tierras, es un lugar que tiene un ecosistema de gran importancia para la provincia. La defensa del medio ambiente también constituye una política pública del gobierno provincial. Por eso articulamos el trabajo entre la Fiscalía de Estado y distintos organismos, lo que permite que los operativos sean inmediatos y, en su gran mayoría, exitosos”.

Ferrazano también recomendó a quienes proyecten adquirir un inmueble verificar previamente la titularidad de las propiedades mediante los registros oficiales, con el objetivo de prevenir estafas y brindar mayor seguridad jurídica a las operaciones inmobiliarias.

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“Quienes deseen comprar un inmueble, la primera gestión que tienen que hacer es averiguar quiénes son los propietarios. Para eso existen dos registros públicos en la provincia: el Registro Inmobiliario y el recientemente creado Registro de Bienes del Estado, disponible en la página de Catastro, donde tenemos más de 55.000 padrones provinciales. Ese es el primer chequeo que debe realizar un comprador de buena fe”.

En ese sentido, informó que la Fiscalía de Estado también recibe denuncias a través del código QR habilitado por el organismo, lo que permite iniciar investigaciones administrativas y, cuando corresponde, promover acciones penales.

“Vamos a seguir con el trabajo articulado. Venimos recibiendo denuncias a través del código QR de la Fiscalía de Estado. A partir de ellas activamos una investigación administrativa y, cuando corresponde, acudimos a la Justicia para que los responsables respondan por sus actos”.

El funcionario destacó además el trabajo coordinado con distintas áreas del Estado para fortalecer los controles y reducir los intentos de usurpación en la provincia.

“Venimos trabajando articuladamente con los delegados comunales, el Ministerio del Interior, el Ente Tucumán Turismo, Catastro, Medio Ambiente y la Policía de Tucumán. Esto hace que las denuncias por usurpaciones y los intentos de usurpación vayan descendiendo sustancialmente en la provincia”.

Finalmente, Ferrazano aseguró que la Provincia continuará recuperando los inmuebles que pertenecen al Estado y sostuvo que esa tarea forma parte de una política permanente de resguardo del patrimonio público.

“Vamos a recuperar todas las tierras del Estado. Ya venimos recuperando más de 1.100 hectáreas desde la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, junto con la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, y todo el equipo de la Fiscalía. Queremos llevar tranquilidad a la población, pero también informar que somos celosos custodios de cada metro cuadrado que pertenece al Gobierno de la Provincia”.

Como cierre, el fiscal de Estado Adjunto señaló que la vigilancia se mantiene en todo el territorio provincial, tanto a través de la presencia en el territorio como del monitoreo permanente de redes sociales y medios digitales, con el propósito de detectar posibles organizaciones dedicadas a la comercialización ilegal de bienes públicos y poner esos hechos a disposición de la Justicia.

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Fuente Comunicación Tucumán