El vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro Daniel Abad hablaron sobre la caída de la coparticipación federal Los funcionarios provinciales mantuvieron el encuentro en Casa de Gobierno.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, en la mañana el jueves, se reunió con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quienes hablaron sobre la caída de la coparticipación federal.

“Vine a informarle que la semana que viene vamos a realizar gestiones en Buenos Aires”, señaló Abad.

El ministro explicó que dichas gestiones estarán vinculadas a la disminución de los recursos coparticipables, un tema que actualmente ocupa la agenda nacional. “Hoy está en todos los medios la caída de la coparticipación federal, y eso nos preocupa mucho. La provincia de Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos, y vamos a trabajar para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación”, sostuvo.

Consultado sobre las causas de esta situación, el titular de la cartera económica explicó que la principal razón es la retracción de la actividad económica. “Cae la actividad económica, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Tucumán es una provincia que vive del consumo; al caer el consumo, cae el IVA y eso repercute directamente en la coparticipación federal”, indicó.

A ello se suman otros factores, como la disminución en la recaudación de impuestos nacionales. “También impactan impuestos como Bienes Personales y Ganancias, y hay una preocupación adicional que hoy está en los medios, que es el proyecto de reforma laboral, donde se disminuiría el impuesto a las ganancias. En principio, eso también reduciría la coparticipación federal”, advirtió.

Inflación y situación provincial

“Estamos en los mismos niveles que la Nación. Lo que ocurre es que las canastas son distintas: en algunos casos prevalecen más los servicios y en otros los bienes”, explicó.

En ese sentido, remarcó que los servicios han registrado fuertes aumentos y que la inflación anual cerró en torno al 31%, un valor similar al nacional.

