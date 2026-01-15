Detuvieron a dos personas por un robo a mano armada en barrio Ciudadela Un exitoso procedimiento fue realizado por personal de la División Patrulla Motorizada Capital tras el arresto de dos malvivientes y la demora de tres personas más, que intentaron entorpecer la labor policial.

En la noche de este miércoles, los motoristas tomaron conocimiento de un robo agravado, por el uso de armas de fuego, que lo habían cometido dos hombres quienes, despojaron violentamente de su celular a la víctima.

Al respecto, el jefe interino de la División Patrulla Motorizada Capital, subcomisario, Gastón Juárez, manifestó: “A raíz del alerta deparada por el Sistema de Emergencia 911 a esta División nos informan la comisión de un hecho delictivo en barrio Ciudadela. Se trataba de un robo agravado muy violento por lo cual, conforme a lo ordenado por el jefe y subjefe de Policía, se abocó al personal para dar con el autor de ese acontecimiento, logrando divisar, en el pasaje O´Higgins, a la motocicleta involucrada y, en su baúl, estaba el celular sustraído, pero no estaban sus ocupantes”.

A partir del secuestro de la motocicleta, la Policía pudo continuar con las averiguaciones para identificar y detener a los malvivientes. “Se montó un operativo cerrojo que resultó con la aprehensión de dos personas, el titular de la moto y el presunto autor del ilícito cometido, ambos portaban una arma de fuego, se trata de armas operativas con cartuchos calibre 22 largo y dos cascos de las mismas características usadas al momento de la comisión del hecho que es investigado por la fiscalía”, detalló el subcomisario.

Juárez, contó que durante el procedimiento, familiares de los imputados resultaron detenidos tras intentar entorpecer el procedimiento: “Mientras se trabajaba en el lugar, familiares intentaron entorpecer el procedimiento para facilitar la fuga de los detenidos por lo que se los aprehendió y se los trasladó hacia la unidad especial donde quedaron a disposición de la Justicia”, agregó.

En cuanto a los antecedentes, el funcionario policial aseguró que ambos tienen antecedentes y uno de ellos tiene una causa por robo agravado en banda.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos que dispuso la aprehensión de los portadores de las armas y, en cuanto a los familiares, que se averigüe sus planillas de antecedentes.

Fuente Comunicación Tucumán