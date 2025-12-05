Anunciaron un bono de $100.000 para empleados estatales Lo hizo en conferencia de prensa y será no bonificable y por única vez. También destacó que en 40 días la provincia desembolsará 500 mil millones de pesos con el pago de dos planillas salariales y el medio aguinaldo.

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció en conferencia de prensa que antes de Navidad el gobierno provincial otorgará un bono no bonificable y por única vez de 100 mil pesos a los trabajadores del Estado.

“Entre el 22 y 23 de este mes hemos decidido otorgar un bono no bonificable de 100 mil pesos a los empleados provinciales, municipales y comunales que lo van a cobrar antes de las fiestas navideñas”, adelantó Jaldo.

“Este es un gran esfuerzo financiero de la provincia producto de que venimos manejando las finanzas con responsabilidad. Tucumán tiene equilibrio fiscal y hacemos una inversión de 15 mil millones de pesos más que nos cuesta este bono navideño que lo damos por única vez para compensar de alguna manera y en parte los momentos que cada uno de los empleados públicos quieren y se merecen vivir en diciembre”. En ese sentido agradeció al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad por el esfuerzo.

A su vez el titular del Ejecutivo sostuvo que en 40 días con el pago de dos planillas salariales y el Sueldo Anual Complementario, la provincia estará desembolsando 500 mil millones de pesos.

El desglose corresponde al pago del sueldo de noviembre, que concluye mañana sábado, el abono del medio aguinaldo que se producirá entre el 18 y 20 de este mes y el pago del salario de diciembre hasta el 6 de enero.

El Ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, informó que el Gobierno Provincial otorgará un bono por única vez, o bono navideño, de carácter no remunerativo, como una ayuda para la gente que hoy atraviesa dificultades y un alto nivel de endeudamiento.

“El beneficio alcanzará a todos los empleados públicos: administración centralizada, descentralizada, municipalidades, comunas y toda la planta del Estado”, sostuvo el ministro.

