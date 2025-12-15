Freno de mano a la reforma política: el oficialismo postergará su tratamiento hasta el próximo año Desde Casa de Gobierno consideran que hubo una aceleración innecesaria en los tiempos legislativos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresó sobre la reforma electoral e indicó que el proceso se desarrolla con instancias de intenso trabajo previas en el Poder Legislativo y que el objetivo central es alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas.

En ese marco, Jaldo manifestó: “yo tengo entendido, por las reuniones que vengo manteniendo con el presidente de la Legislatura –el vicegobernador, Miguel Acevedo- y con el presidente subrogante, Sergio Mansilla, que se ha venido trabajando mucho en el Poder Legislativo. Desde el Ejecutivo hemos venido colaborando con algunos proyectos de leyes, pero nosotros queremos sacar una reforma que tenga el consenso. Sabemos que nunca va a ser de todos, y mucho menos cuando es una reforma electoral donde hay muchos intereses políticos de por medio, donde hay muchos espacios políticos que opinan y que legítimamente opinan dentro del marco democrático”.

El Gobernador sostuvo que cada sector planteó su posición en función de su pertenencia política y remarcó la necesidad de construir acuerdos amplios. Al respecto, señaló: “cada uno opina pensando en su espacio político o en su partido. Por eso nosotros queremos una reforma política con el mayor consenso político”.

Asimismo, explicó que la reforma incluyó distintos aspectos además del sistema electoral. “no sé si en la sesión que va a venir en esta semana, se va a incluir alguno de los puntos que tenga que ver con la reforma, porque no solo es una cuestión electoral, después tenemos otras reformas que tienen que ver con la ficha limpia, tenemos otra reforma que tiene que ver con las cuestiones de candidaturas testimoniales, hay reformas que tenemos que ver con el cupo femenino”, afirmó.

Jaldo indicó que todas esas iniciativas formaron parte del esquema normativo que se previó para su aplicación en los próximos años. En ese sentido, expresó: “todo entra dentro de la reforma que se va a poner en vigencia y con las cuales vamos a transitar el año 2027”.

Finalmente, el mandatario provincial dejó abierta la posibilidad de continuar el debate durante el próximo año legislativo. “de todas maneras, si no se los trata hoy a todas, a todas o parcialmente las reformas, tenemos todo el año 26 para ponernos a trabajar, seguir trabajando como lo venimos haciendo y buscar los consensos necesarios”, aseveró.

Jaldo añadió que “lo que hemos conversado hoy con el vicegobernador y presidente de la Legislatura y con el presidente subrogante fue que si avanzamos con alguna reforma o si avanzamos con algunos puntos que tienen que ver con la reforma institucional, electoral y política en la provincia, que lo hagamos con el mayor consenso posible”.

Porque, sostuvo, “primero, tenemos tiempo, tenemos todo el año 26 para seguir trabajando. Ahora, si hay consenso, que se lo haga esta semana. Si entendemos que podemos buscar y llegar a un mayor consenso el año que viene, bueno, es preferible que la tratemos el año que viene”.

El mandatario también dijo que continúan las conversaciones con los distintos partidos y sostuvo ante los periodistas que preguntaron por qué no se llegó a un consenso hasta el momento: “No lo sé, están conversando” y dijo que se vio “inclusive a través de los medios que hay legisladores que antes que se trate la reforma ya hacen crítica. O sea, nosotros no tenemos apuro, nosotros hemos demostrado que con un sistema, si vamos al espacio político nuestro, que con un sistema o con otro hemos ganado las elecciones”

“Se hizo la boleta única a nivel nacional en las elecciones del 26 de octubre y el Frente Tucumán Primero sacó casi 51 puntos, más de medio millón de votos. El sistema electoral en nuestro espacio no incide para nada en el resultado electoral. Y de la misma manera, nadie nos va a apurar, vamos a sacar la mejor reforma posible, con el mayor consenso posible. Por eso, yo digo, si es que hay consenso, que se avance. Y si creemos que el año que viene podemos tener un mayor y mejor consenso, ¿Cuál es el sentido de apurar una reforma esta semana, si tenemos todo el año 26 para hacerlo?”, concluyó.

Consultado sobre el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre, Jaldo ratificó que la provincia se sumará a la medida nacional. “Sí, nosotros nos vamos a adherir a lo que haga la Nación”, confirmó.