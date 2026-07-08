Realizarán un amplio dispositivo sanitario durante los festejos patrios El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó que habrá puestos sanitarios, ambulancias, motoambulancias y equipos de profesionales distribuidos en puntos estratégicos para brindar asistencia durante las celebraciones del 8 y 9 de Julio.

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Independencia Argentina, el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, puso en marcha un operativo sanitario especial para garantizar la cobertura médica durante los actos oficiales y las actividades que se desarrollarán en la Plaza Independencia y en el Parque 9 de Julio.

El titular de la cartera sanitaria explicó que el dispositivo fue organizado por expresa disposición del gobernador Osvaldo Jaldo con el objetivo de brindar seguridad sanitaria a todas las personas que participen de los festejos.

“Es la conmemoración por el nacimiento de la Patria en Tucumán y, por supuesto, se dispuso un operativo de salud para cuidar a la gente, a los espectadores, a los funcionarios y a todas las personas que estarán tanto en la Plaza Independencia como en el desfile del Parque 9 de Julio. Tendremos profesionales capacitados para asistir cualquier inconveniente que pueda surgir”, señaló.

En cuanto a las recomendaciones para quienes asistirán a las actividades, el titular de la cartera sanitaria pidió especialmente que los niños y jóvenes que participarán del desfile concurran bien desayunados y con ropa adecuada para protegerse de las bajas temperaturas.

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Asimismo, aconsejó disfrutar de la jornada con responsabilidad, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y mantenerse hidratados. “Es un día patrio para compartir con alegría, en familia y con todos los ciudadanos. Eso también es salud”, destacó.

Respecto al dispositivo sanitario, Medina Ruiz informó que la Dirección de Emergencias organizó una cobertura integral con puestos sanitarios distribuidos en lugares estratégicos, ambulancias y motoambulancias a lo largo del recorrido del desfile.

Además, indicó que los equipos estarán preparados para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad, incluyendo emergencias cardiovasculares u otras situaciones que requieran atención médica, mientras los hospitales permanecerán disponibles para recibir derivaciones en caso de ser necesario.

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Finalmente, el ministro invitó a tucumanos y visitantes a vivir la celebración con responsabilidad y entusiasmo: «Es una fiesta popular preparada para que todos podamos disfrutarla con tranquilidad. Les deseo a todos un Feliz Día de la Patria».

Fuente Comunicación Tucumán