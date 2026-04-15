Amenazas de tiroteo en colegios tucumanos: la Policía advierte que los responsables terminarán detenidos El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, dio detalles sobre el intenso operativo desplegado en los establecimientos educativos tras las alarmantes pintadas. Recordó el caso de las amenazas de bomba y fue categórico con el destino de los autores: "Terminarán con prisión preventiva".

La aparición de amenazas de tiroteo en los colegios San Francisco y Guillermina puso en alerta a toda la comunidad educativa y movilizó un fuerte operativo de seguridad en la capital tucumana. Para llevar tranquilidad a las familias y detallar los pasos a seguir, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, habló sobre el trabajo que están realizando las fuerzas provinciales.

En diálogo con el programa Vivo Mañana, el comisario confirmó que desde que se tomó conocimiento de las pintadas, se dio intervención a la fiscalía y se desplegó un abordaje integral.

Inteligencia criminal y rastreo digital

Girvau explicó que el operativo no se limita únicamente a la custodia presencial en las puertas de los colegios, sino que incluye un fuerte trabajo de fondo para identificar a quienes realizaron las amenazas.

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“Estamos con telemáticos, con nuestra división telemáticos viendo las redes sociales, con el departamento de inteligencia criminal trabajando también en este sentido”, detalló el jefe policial. El objetivo es recabar cualquier tipo de información certera que permita esclarecer el hecho y poner a los responsables a disposición de la Justicia.

La advertencia y el recuerdo de las falsas alarmas de bomba

Al referirse al avance de la investigación, el funcionario policial fue contundente y trazó un paralelismo con la grave situación que atravesó la provincia durante la ola de amenazas de bomba.

Girvau recordó que aquella investigación dio resultados concretos: “Ya tuvimos experiencia donde terminó gente aprehendida, gente con prisión preventiva”. En ese sentido, lanzó una dura advertencia para quienes estén detrás de estas nuevas intimidaciones en los sanitarios: “Yo creo que cuando agarremos bien el hilo de esta investigación va a ser el mismo final que esa persona”.

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Finalmente, la máxima autoridad de la fuerza provincial buscó llevar paz al seno familiar y al personal docente, garantizando que continuarán las tareas de observación y la custodia policial (tanto de uniformados como de efectivos de la brigada y de inteligencia) para asegurar el normal desarrollo de las clases.