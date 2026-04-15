Alerta en dos colegios de Tucumán: activan protocolo por pintadas que amenazan con tiroteos Las alarmas se encendieron en el Colegio San Francisco y el Colegio Guillermina tras la aparición de mensajes anónimos. La policía provincial y las autoridades escolares revisan las mochilas de los alumnos. El jefe de la Policía pidió avanzar con medidas judiciales.

La tranquilidad de la mañana escolar en San Miguel de Tucumán se vio abruptamente alterada este miércoles. Dos reconocidos establecimientos educativos de la capital provincial amanecieron bajo un fuerte operativo de seguridad luego de que aparecieran pintadas anónimas con amenazas de tiroteo.

Los incidentes se registraron en el Colegio San Francisco y en el Colegio Guillermina. Ante la gravedad de los mensajes, tanto las autoridades escolares como la Policía de Tucumán activaron de inmediato los protocolos preventivos para garantizar la seguridad de los alumnos, docentes y todo el personal.

Operativo cerrojo y revisión de mochilas

Desde primera hora, efectivos de la Comisaría Primera (en el San Francisco) y de la Comisaría Segunda (en el Guillermina) se desplegaron en las puertas de los establecimientos. El operativo no solo consistió en reforzar la presencia policial en los ingresos, sino también en brindar apoyo a los directivos para realizar controles internos.

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Una de las medidas más estrictas que se implementó fue la revisión de las mochilas de cada uno de los estudiantes. Según informaron fuentes policiales y escolares, los alumnos mostraron “total predisposición” para colaborar con la apertura de sus pertenencias y facilitar el trabajo de los controles. Hasta el momento, no se reportaron hallazgos sospechosos y la jornada transcurre con tensa calma.

La palabra del jefe de Policía y el comunicado oficial

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió al caso a primera hora de la mañana y advirtió sobre la necesidad de profundizar la investigación. Girvau señaló que, si bien la policía está a disposición de las autoridades de cada colegio, se requiere de una “medida judicial” para poder avanzar con un protocolo de investigación “mucho más intenso” que permita identificar a los autores de las amenazas.