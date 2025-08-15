En segundo lugar se ubicará Soledad Molinuevo, abogada y actual vicepresidenta de LLA en Tucumán; seguida por Manuel Guisone, fundador de la fundación Federalismo y Libertad. El cuarto lugar será para Celina Moisá, abogada y docente universitaria.
Como suplentes figuran Enzo Ferreira, Milva Albarracín y Gustavo Choua. De los siete nombres de la lista, solo Albarracín cuenta con experiencia previa en una contienda electoral; el resto participará por primera vez en una boleta.
El vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán, estuvo en Tucumán para ultimar los detalles de la lista junto a referentes locales, priorizando perfiles “comprometidos con las ideas de libertad y alejados de las prácticas tradicionales de la política tucumana”. Catalán confirmó que no será candidato y que continuará en su cargo nacional, descartando cualquier postulación testimonial.
Según trascendió, presentó un borrador con posibles candidatos al denominado “triángulo de hierro” del oficialismo nacional —Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo— antes de cerrar la lista definitiva. “Tenemos un grupo sano, joven, con proyección a futuro y muchas ganas de transformar Tucumán. No vienen de este sistema que dañó a la provincia”, aseguró.
Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador en 2027, Catalán no lo descartó pero aclaró que no es su objetivo inmediato: “Me encantaría postularme, pero hoy no es mi meta. Como decía Napoleón: ‘Vísteme despacio, que estoy apurado’. Soy sincero como lo fui cuando me preguntaban si iba a ser candidato a diputado”.
Lista completa de candidatos de La Libertad Avanza en Tucumán
Titulares:
-
Federico Pelli
-
Soledad Molinuevo
-
Manuel Guisone
-
Celina Moisá
Suplentes:
-
Enzo Ferreira
-
Milva Albarracín
-
Gustavo Choua
