La Libertad Avanza define su lista de candidatos en Tucumán: Pelli, Molinuevo, Guisone y Moisá encabezarán la boleta La Libertad Avanza (LLA) presentó a sus candidatos a diputados nacionales por Tucumán para las elecciones del próximo 26 de octubre. La nómina estará encabezada por Federico Pelli, licenciado en Administración de Empresas, consultor en seguridad ciudadana y empresarial, y expresidente de CAME Joven.

En segundo lugar se ubicará Soledad Molinuevo, abogada y actual vicepresidenta de LLA en Tucumán; seguida por Manuel Guisone, fundador de la fundación Federalismo y Libertad. El cuarto lugar será para Celina Moisá, abogada y docente universitaria.

Como suplentes figuran Enzo Ferreira, Milva Albarracín y Gustavo Choua. De los siete nombres de la lista, solo Albarracín cuenta con experiencia previa en una contienda electoral; el resto participará por primera vez en una boleta.

El vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán, estuvo en Tucumán para ultimar los detalles de la lista junto a referentes locales, priorizando perfiles “comprometidos con las ideas de libertad y alejados de las prácticas tradicionales de la política tucumana”. Catalán confirmó que no será candidato y que continuará en su cargo nacional, descartando cualquier postulación testimonial.

Según trascendió, presentó un borrador con posibles candidatos al denominado “triángulo de hierro” del oficialismo nacional —Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo— antes de cerrar la lista definitiva. “Tenemos un grupo sano, joven, con proyección a futuro y muchas ganas de transformar Tucumán. No vienen de este sistema que dañó a la provincia”, aseguró.

MIRA TAMBIÉN Miles de fieles en el reencuentro de la Acción Católica: Tucumán vive su Asamblea Federal tras nueve años

Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador en 2027, Catalán no lo descartó pero aclaró que no es su objetivo inmediato: “Me encantaría postularme, pero hoy no es mi meta. Como decía Napoleón: ‘Vísteme despacio, que estoy apurado’. Soy sincero como lo fui cuando me preguntaban si iba a ser candidato a diputado”.

Lista completa de candidatos de La Libertad Avanza en Tucumán

Titulares:

MIRA TAMBIÉN San Martín busca recomponerse y volver al triunfo contra Alvarado

Federico Pelli Soledad Molinuevo Manuel Guisone MIRA TAMBIÉN Cuatro imputados por la quema de cañaverales en una finca de Simoca Celina Moisá

Suplentes: