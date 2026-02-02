La Policía detuvo a una mujer vinculada al asesinato de Erika Álvarez El avance permitió concretar allanamientos, el secuestro de elementos de interés para la causa y la detención de una mujer sospechada de haber participado en el crimen, ocurrido a comienzos de enero en la zona sur de la Capital. Las medidas fueron realizadas por la División Homicidios y se enmarcan en las directivas judiciales para esclarecer el hecho y reunir pruebas clave.

A fines de esclarecer el crimen de la joven hallada sin vida en el barrio Manantial Sur, un equipo de la División Homicidios llevó a cabo medidas judiciales que culminaron con secuestros y la detención de una persona implicada en el hecho.

El cuerpo, descubierto el 8 de enero, en un sitio baldío dio lugar a una pesquisa que permitió la captura del primer sospechoso, conocido como “El Militar” y, posteriormente, se descubrió la presunta participación en el delito de una mujer a quien atraparon, hoy domingo, en la ciudad de Yerba Buena.

El director general de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, comisario general Miguel Carabajal habló del procedimiento: “la División Homicidios, a cargo de la comisario Susana Monteros, ha realizado un allanamiento en zona de avenida Perón al 1300, en procura de la detención de una femenina que se encuentra sospechada en esta presente causa”.

Durante el operativo, se logró el secuestro de un auto relacionado al crimen más no la aprehensión de la imputada, quien no se hallaba en el lugar intervenido. “Siguiendo instrucciones del jefe de Policía y del señor fiscal, se iniciaron averiguaciones en los lugares donde se podría encontrar esta persona” mencionó Carabajal al respecto.

Finalmente, el jefe policial detalló el resultado de las tareas investigativas: “Fue en las cercanías de donde se produjo el allanamiento, en un country, que luego de un operativo se procedió a la detención de esta mujer y al secuestro de su teléfono celular”

Tanto el rodado hallado como el dispositivo móvil quedaron bajo resguardo policial a modo de evidencia material para avanzar en el caso en tanto que la acusada se encuentra a disposición de la Justicia.

Fuente Comunicación Tucumán