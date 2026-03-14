La SAT normaliza el funcionamiento de los pozos de agua en La Madrid La empresa continúa trabajando para restablecer completamente el servicio de agua; además colabora con la limpieza.

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, junto a una comitiva especial de la empresa, encabeza un operativo de asistencia y recuperación en la ciudad de La Madrid, una de las localidades afectadas por las inundaciones provocadas por el último temporal.

Desde el día viernes, la empresa se encuentra desplegando distintos equipos y maquinaria para llevar adelante tareas destinadas a restablecer el funcionamiento de los sistemas cloacales y colaborar con la recuperación de la ciudad.

Los trabajos incluyen limpieza, desobstrucción y mantenimiento de redes en instituciones públicas, establecimientos educativos y distintos sectores urbanos que resultaron afectados por el ingreso de agua.

En ese sentido, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, explicó el trabajo que se viene desarrollando desde el primer momento.

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“En el día de ayer, ni bien se dio acceso a la ciudad de La Madrid, hemos venido y comenzamos a trabajar para ponerla en condiciones. Actualmente no hay energía eléctrica, por lo que estamos trabajando con un grupo electrógeno para poder poner en funcionamiento los servicios. Además, vinimos con camiones desobstructores para realizar la limpieza de las cloacas”, señaló.

El titular de la empresa también destacó el trabajo conjunto entre las distintas instituciones para asistir a la comunidad. “Cuando se trabaja de manera mancomunada entre el Gobierno de Tucumán, a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo, y la comuna, se logran estos resultados. Hemos estado limpiando establecimientos educativos y organismos públicos para que, cuanto antes, la ciudad de La Madrid pueda regresar a la normalidad”, afirmó.

Por su parte, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, quien se encuentra colaborando en el lugar, destacó el trabajo que se realiza en la zona afectada. “Aquí estamos junto a empleados del municipio y personal de la SAT, con la ayuda de camiones, realizando tareas de limpieza en distintas instituciones que han sido afectadas por las inundaciones en el sur de la provincia, en la ciudad de La Madrid. Estamos trabajando de manera mancomunada para sacar a esta ciudad adelante”, expresó.

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La Sociedad Aguas del Tucumán continúa trabajando para mejorar el servicio y brindar asistencia en las zonas más afectadas por las inundaciones.

Fuente Comunicación Tucumán