Marcelo Segura fue trasladado al penal de Benjamín Paz La preventiva que le ordenó la Justicia por la agresión contra el diputado nacional de La Libertad Avanza Federico Pelli.

Antonio Quinteros, director general del Servicio Penitenciario detalló: “Siendo horas 19:50 personal de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO trajo en calidad de detenido al señor Marcelo Claudio Segura quien se encuentra privado de su libertad por el delito de Lesiones Graves”, dijo y señaló que Segura quedó alojado en una de las unidades como un preso normal.

En tanto, respecto de las condiciones de detención se refirió el subalcaide Mario Sánchez a cargo del Complejo Benjamín Paz: “Hoy se dio ingreso al interno Segura quien será examinado por el equipo médico y a posterior será alojado en la Unidad Número 5 donde tendrá visita una vez a la semana; estará sometido a un régimen cerrado, recibirá las cuatro raciones y tendrá actividad de física; también será examinado por el equipo interdisciplinario de este complejo”, expresó Sánchez quien además confirmó que Segura no tendría acceso a un teléfono celular y su comunicación con el exterior será únicamente a través de las visitas.

Finalmente, el comisario inspector Mariano Domínguez, a cargo del Cuerpo Especial de Rescate Cero brindó detalles del traslado: “Por orden del Comando Institucional se desplegaron las Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán, en virtud de que la Justicia Ordinaria competente dispuso la prisión preventiva del encartado Marcela Segura, quien se encuentra investigado en un hecho acaecido en jurisdicción de la Unidad Regional Sur. Se dispuso que la Dirección de Fuerzas Especiales Cero realice un operativo de seguridad para garantizar el traslado del detenido desde Comisaría Simoca hasta el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz”, dijo Domínguez.

“Para ello se dispusieron dos móviles con grupos de apoyo táctico y un móvil de custodia en un operativo que fue supervisado por el señor jefe y subjefe de Policía y finalizó sin ningún tipo de novedad, duró aproximadamente 8 horas, ya que había que reunir toda la documentación necesaria, también realizarle un examen médico legal de en la Dirección de Sanidad de la Policía de Tucumán, y , una vez que llega el complejo penitenciario también se lo examina; cuando todo está en orden sin novedad, culmina nuestra misión”, cerró Domínguez.

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Fuente Comunicación Tucumán