Trasladan mercadería para asistir a los damnificados del temporal A través de una gestión solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, y articulada entre la cartera de Desarrollo Social y Seguridad, en la tarde de este viernes personal de la Policía de Tucumán, del Servicio Penitenciario, de Desarrollo Social, de la Dirección Provincial de Vialidad, de Obras Públicas, colaboraron en la logística del traslado de artículos para asistir a los tucumanos afectados por las inundaciones.

Se trata de mercadería incautada en el Operativo Lapacho, gracias a la gestión coordinada por los Ministerios de Desarrollo Social y Seguridad, estos elementos serán distribuidos entre aquellas personas que más lo necesiten.

El importante operativo contó con distintas etapas. La primera, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo para la obtención de los recursos que se destinarán para las personas damnificadas; segundo, su posterior búsqueda y traslado hacia los depósitos de Desarrollo Social, lugar donde fueron clasificados y quedan a disposición del Ministerio Interior para resolver, de manera eficiente, su destino.

La logística para el traslado de varias toneladas de ropa, calzado y mochilas, etc., estuvo supervisada por funcionarios del Ministerio de Seguridad, tal es el caso de director de Bienestar Policial y Penitenciario, Héctor Gómez Nacusse y por el Ministerio de Desarrollo Social, el titular de la Dirección de Asistencia Directa, Sergio Orellana. Además, colaboraron otras dependencias como Vialidad de la Provincia, que depende del Ministerio de Obras Públicas que puso a disposición un camión y personal para el traslado hasta los depósitos.