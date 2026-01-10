La historia viral del alerón Senna, una pieza original de McLaren que había sido donada para estudiantes y terminó siendo compactada por la Aduana La pieza en cuestión era una original del superdeportivo Senna y tenía como objetivo servir para la formación académica de futuros ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tucumán. Sin embargo, permaneció almacenada durante años hasta que finalmente fue destruida.

Un alerón original del fabricante británico de automóviles McLaren que había sido donado para estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tucumán terminó siendo destruido por la Aduana luego de haber quedado retenido durante dos años. El polémico desenlace de esta historia –que comenzó años atrás– se conoció en las últimas horas, a partir de una publicación de un informe de la Dirección General de Aduanas en redes sociales.

La pieza en cuestión era una original del superdeportivo Senna y tenía como objetivo servir para la formación académica de futuros ingenieros en el país, además de representar un reconocimiento para la trayectoria del diseñador argentino Esteban Palazzo.

Cuando llegó al país en 2019, el alerón quedó retenido por la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue clasificado como autoparte.

Se trataba de una pieza funcional, fabricada íntegramente en fibra de carbono, con un peso de apenas 4,2 kilos y la capacidad de soportar hasta 1.200 kilos de carga. En términos técnicos, funcionaba como un laboratorio de aerodinámica condensado en un componente, ideal para el análisis de flujos de aire, cargas y comportamiento estructural.

El alerón era una pieza original del McLaren Senna.

La mención a Palazzo, en tanto, se debe a que el argentino trabajó durante 14 años en McLaren y fue diseñador principal en el desarrollo de nueve modelos. Desde ese lugar impulsó la donación como un aporte concreto a la educación pública.

Según explicó el propio Palazzo durante una entrevista en La Fábrica Podcast, el envío se realizó con cartas oficiales y con la intención expresa de que el alerón fuera utilizado como material de estudio en la UTN.

Sin embargo, el alerón nunca llegó a manos de los estudiantes. Con el correr de los meses y los años se fueron acumulando los reclamos de Palazzo, que no recibió respuestas administrativas durante sus gestiones para dejar en claro que no se trataba de un objeto personal ni de un bien para comercializar, sino de una donación destinada a una universidad.





Se sabe que el modelo Senna ocupa un lugar especial dentro de la historia de McLaren. Fue concebido como un homenaje al tricampeón brasileño Ayrton Senna y su desarrollo, que fue seguido de cerca por la familia del expiloto, estuvo marcado por una fuerte impronta simbólica.

El testimonio de Palazzo cobró tal repercusión que, en los últimos días, la Aduana se refirió al asunto y confirmó que la pieza fue destruida en 2021, en la gestión anterior del organismo.

A partir de lo que pudo reconstruirse, el alerón del McLaren Senna permaneció retenido durante años en depósitos aduaneros sin que se encontrara una salida administrativa para su ingreso al país.

Aquel procedimiento quedó asentado en un acta oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (exAfip, actualmente Arca) fechada el 8 de abril de 2021, donde se detalla que en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini se “procedió a inutilizar, triturar y compactar mercaderías” comprendidas en guías aéreas, bajo supervisión de personal de Aduana y de la sección de rezagos. El acta lleva la firma de los funcionarios y deja constancia formal de la destrucción de los bienes.

Después de la viralización del caso y el impacto mediático que generó, la Aduana realizó una investigación interna para establecer qué había ocurrido con la pieza en cuestión. A través de un comunicado que fue difundido este jueves, se precisó: “El material en cuestión fue compactado en el año 2021 durante la gestión anterior, cuando el organismo se encontraba bajo la conducción de Silvia Traverso, designada como Directora General de Aduanas por la entonces titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont”.

Desde la Aduana indicaron que, luego de confirmar la destrucción del alerón, las autoridades actuales asumieron el compromiso de dar una respuesta institucional sobre el caso. Así, manifestaron que, si McLaren decidiera realizar una nueva donación de un producto de similares características, su ingreso al país “sería autorizado sin inconvenientes”, siempre que se cumpla con la normativa vigente y se mantenga el destino académico.