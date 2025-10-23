La zafra tucumana alcanza el 99% de avance

La actividad sucroalcoholera en Tucumán continúa en marcha y lleva 196 días de zafra. Según lo informado al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) dos nuevos establecimientos se sumaron a los ingenios que han concluido su zafra: Famaillá, el viernes 17 de octubre, y Aguilares, el sábado 18.

A la fecha, seis ingenios siguen con su molienda, y se estima que algunos continuaran hasta los primeros días de noviembre.

Según los datos productivos informados al IPAAT, la zafra presenta un avance del 99%, respecto a lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de 17.600.000 millones de toneladas de caña de azúcar.

A la fecha de este informe, los ingenios molieron 17.338.161 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un incremento del 7% en comparación con el año anterior.

En cuanto a la producción de azúcar, se produjeron 1.279.855 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios.

– azúcar blanco común tipo A (798.506 toneladas),

– azúcar crudo (295.149 toneladas),

– azúcar orgánico (16.645 toneladas),

-azúcar refinado (169.555 toneladas).

La campaña de alcohol por su parte, con 8 destilerías produciendo alcanza los 181 días. El pasado 20 de octubre, la destilería y deshidratadora del ingenio La Corona informó la finalización de su proceso productivo.

En conjunto se alcanza una producción de 293.895.832 litros de alcohol, lo que representa un incremento del 9% a la misma fecha del 2024.

Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 162.240.409 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 55% del alcohol hidratado producido.

Avance de la zafra – Salta y Jujuy

Los ingenios de Salta y Jujuy informaron que algunas plantas prevén finalizar la molienda durante fines de octubre y primeros días de noviembre.

Hasta el momento, llevan 161 días de actividad, durante los cuales se molieron 6.798.861 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un avance de zafra del 91% con respecto a las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 479.270 toneladas. De las que se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

– azúcar blanco (91.303 toneladas),

– azúcar crudo (123.166 toneladas),

– azúcar orgánico (103.339 toneladas),

– azúcar refinado (158.013 toneladas).

Con respecto a la campaña de alcohol, las 5 destilerías están en actividad y han producido 177.571.781 litros de alcohol hidratado.

De este total de alcohol hidratado producido se deshidrataron hasta el momento 135.556.824 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.

Balance de la zafra argentina

El volumen total de la zafra en Argentina lleva 24.137.022 toneladas de caña molida bruta, con un total de 1.759.125 toneladas de azúcar físico y 471.467.613 litros de alcohol hidratado total.

Mercado Internacional del Azúcar

Desde el inicio de la actual zafra y hasta fines de septiembre del año en curso, la región (Tucuman- Salta- Jujuy) exportó un total de 335.573 toneladas de azúcar. La cifra marca un crecimiento significativo respecto del mismo período de 2024, cuando se habían despachado 278.599 toneladas. El incremento interanual alcanza un 24%, equivalente a 56.974 toneladas adicionales en lo que se va despachando en 2025.