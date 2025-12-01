Miles de tucumanos perderán el subsidio eléctrico y aumentarán las tarifas El interventor del ERSEPT, Ricardo Ascárate, confirmó que entre 70.000 y 100.000 usuarios de Tucumán quedarán fuera del esquema de subsidios eléctricos debido a los nuevos criterios aplicados por la Secretaría de Energía de la Nación.

Con la resolución ya publicada y en período de consulta, el gobierno nacional avanza hacia un sistema más restrictivo que tendrá un impacto directo en decenas de miles de hogares. Según Ascárate, el cambio más importante es la eliminación de las categorías N1, N2 y N3, que serán reemplazadas por un esquema binario: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.

Nuevos criterios de exclusión

El único filtro será ahora el nivel de ingresos: para acceder al beneficio, las familias deberán acreditar ingresos inferiores a tres canastas básicas. Quienes superen ese límite quedarán automáticamente excluidos del padrón. El funcionario advirtió que este mecanismo ya está produciendo rechazos masivos, incluso entre usuarios que aseguran cumplir el requisito.

Pero la pérdida de beneficiarios no será el único cambio profundo.

Menos energía subsidiada y por menos meses

Hasta ahora, los primeros 350 kWh mensuales estaban subsidiados. Con la nueva resolución, el beneficio se recorta de manera significativa:

Noviembre, diciembre y enero: el tope baja a 300 kWh , y solo la mitad del consumo tendrá subsidio.

Resto del año: el límite cae a 150 kWh, muy por debajo del consumo promedio provincial, que ronda entre 270 y 300 kWh mensuales.

“Esto es objetivamente una quita de subsidios. Van a subsidiar menos energía, en menos meses del año y con un porcentaje menor”, subrayó Ascárate.

El titular del ERSEPT agregó que la situación será especialmente crítica en febrero y marzo, considerados “meses templados” por la Nación, aunque en el NOA las temperaturas superan los 36° y la demanda de energía se dispara.

“En una familia tucumana, incluso con ingresos bajos, es prácticamente imposible consumir menos de 150 kWh en febrero”, advirtió.

Aumentos adicionales en diciembre

A este escenario se suma un incremento del precio estacional de la energía mayorista, que obligará a Tucumán a aplicar una suba aproximada del 6% en diciembre. Las pymes, comercios e industrias —tarifas T2 y T4— afrontarán un ajuste aún mayor debido a los nuevos valores de potencia contratada.

El funcionario también recordó que, si bien el gobierno nacional mantiene los subsidios diferenciales para las zonas frías, nunca avanzó con el reclamo del Norte Grande para incluir a las provincias cálidas que soportan los picos más extremos de consumo durante el verano.

Ascárate anticipó que el ERSEPT convocará a audiencias públicas por otros componentes tarifarios que vencen este año, aunque aclaró que la revisión del Valor Agregado de Distribución (VAD) sigue prevista para diciembre.

En un contexto marcado por el calor extremo y una demanda eléctrica en ascenso, Tucumán deberá enfrentar no solo un nuevo cuadro tarifario, sino también el impacto social de miles de hogares que quedarán sin subsidio precisamente en los meses de mayor necesidad.