Osvaldo Jaldo hizo referencia a la intervención de EEUU en el mercado cambiario El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, reafirmó su compromiso con la estabilidad económica y la gestión responsable de los recursos públicos, priorizando el bienestar de los tucumanos frente al contexto económico nacional e internacional.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la reciente intervención del Gobierno de los Estados Unidos en el mercado cambiario argentino, tras la decisión de ese país de comprar pesos argentinos.

“Siempre hemos recibido préstamos del Fondo Monetario Internacional, por ahí hemos recibido fondos de organismos de crédito internacionales como el BID, como la CAF. Ahora nunca hemos visto que otro país venga a comprar pesos y menos una de las principales potencias del mundo”, expresó Jaldo.

El mandatario provincial sostuvo que la medida debía evaluarse a partir de sus resultados. “Yo creo que es una buena intentona decir que Estados Unidos, comprando peso, inyecta más dólares a la República Argentina, que es lo que no tiene el Banco Central. Son las reservas que no están, son las reservas que se fueron, son las reservas que este gobierno no las tienen. Es por eso que Estados Unidos recurre a esta medida. Me llevo pesos y dejo dólares”, afirmó.

Jaldo señaló que, a pesar de la intervención, la cotización del dólar continuó en alza. “Así y todo ustedes vieron que el dólar sigue subiendo, ni con la política del Banco Central de la República Argentina ni con la política del Tesoro de los Estados Unidos pueden frenar la demanda del dólar porque el dólar aumenta porque está demandado, porque la gente quiere dólares, la gente tiene desconfianza de lo que va a pasar después del 26 de octubre”, indicó.

El gobernador consideró que la actitud de los argentinos frente a la incertidumbre económica respondía a la necesidad de resguardarse. “Aquel que tiene un pesito en el bolsillo, en vez de quedarse con el peso, compra diez dólares, veinte dólares, o compra lo que pueda. Pero la actitud que tienen los argentinos es resguardarse de una posible devaluación después del 26 de octubre o cubrirse de un incremento importante del dólar en la República Argentina”, afirmó.

En relación con el vínculo entre el presidente de los Estados Unidos –Donald Trump- y el mandatario argentino-Javier Milei- Jaldo manifestó: “Yo no sé si los Estados Unidos va a seguir o no, porque el mismo presidente – Trump- le dijo al presidente Milei: ‘vaya, gane y vuelva’. Ahora, si no gana, no sé si va a volver. Por eso esto no se interpreta bien, porque por ahí ustedes vieron cómo hablan los yanquis. Lo mismo que dicen los argentinos, ‘se estaban muriendo’. Yo creo que esta es una falta de respeto al pueblo argentino. Sí tenemos problema económicos, sí tenemos gente que las pasa mal. Ahora, de ahí a que la Argentina se esté muriendo, evidentemente, para nada, coincidimos con esos conceptos”.

El gobernador destacó la necesidad de unidad y cooperación nacional. “Nosotros queremos lo mejor para Argentina, que al Gobierno nacional le empiece a ir bien. Ya pasaron dos años, porque si al Gobierno nacional le va bien, nos va bien a los argentinos, nos va bien a Tucumán, nos va bien a todas las provincias. O sea que hay que apostar en positivo y hay que competir para arriba, quién hace más, quién lleva más soluciones, y no pasarse todo el tiempo criticando o buscando algún error voluntario o involuntario para ir a la justicia provincial o a la justicia federal. Eso no soluciona ningún problema de la gente”, afirmó.

Finalmente, Jaldo resaltó la gestión provincial durante su mandato. “Los problemas de la gente los solucionamos quienes hoy estamos al frente del Gobierno provincial, y en dos años le hemos demostrado a los tucumanos, y le hemos demostrado al país que, aún con escasez de recursos, sí se puede gobernar cuando uno administra eficientemente el presupuesto provincial. Y eso es lo que venimos haciendo en estos primeros dos años”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán