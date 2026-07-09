Osvaldo Jaldo: “no puede haber Nación si no están las provincias” Tras el Tedeum por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el Gobernador valoró la presencia de autoridades nacionales en Tucumán y resaltó la importancia de consolidar una agenda de trabajo conjunta entre la Nación y las provincias.

La conmemoración del Día de la Independencia volvió a reunir en Tucumán a las principales autoridades del país. Luego de participar del Tedeum, el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tomó contacto con los medios locales y nacionales, donde expresó su satisfacción por el acompañamiento institucional del Gobierno nacional durante los festejos patrios y destacó la apertura al diálogo planteada por el presidente Javier Milei.

En el inicio de sus declaraciones, el Primer Mandatario puso en valor el significado histórico de la fecha y el respaldo recibido por la Provincia durante las celebraciones oficiales.

“Que viva la Patria desde Tucumán para toda nuestra querida República Argentina. Los tucumanos nos sentimos muy contentos de poder conmemorar y festejar este aniversario tan importante, un año más, de la declaración de nuestra independencia. Desde el primer minuto nos hemos sentido acompañados por todas las autoridades nacionales, porque no siempre fue así. Desde ayer, en la vigilia, con la visita del señor presidente Javier Milei, con gran parte de su gabinete, senadores y diputados nacionales y con nuestra vicepresidenta, Victoria Villarruel, que hoy nos está acompañando. No solo se quedó para participar del Tedeum, sino que también nos acompañará durante toda la jornada y la agenda prevista hasta finalizar estos festejos. Un agradecimiento muy grande para nuestra vicepresidenta, que no solo vino a la vigilia, sino que se quedó para acompañar a todo el pueblo tucumano”.

Al referirse al mensaje brindado por el presidente Milei durante la vigilia, Jaldo señaló que observó una actitud favorable para profundizar el vínculo institucional con los gobiernos provinciales.

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“He visto un presidente con una mayor predisposición al diálogo, que ha tenido palabras de agradecimiento para quienes, no siendo del mismo espacio político, venimos acompañando su gestión, fundamentalmente en el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en Senadores. También hizo un repaso de su gestión y de las cosas que faltan por hacer. No hay duda de que la Argentina la construimos entre todos: el Gobierno nacional y las provincias. No puede haber Nación si no están las provincias”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo que la convocatoria al trabajo conjunto debe traducirse en acciones concretas que contemplen las necesidades de las jurisdicciones.

“Que el Presidente haya agradecido a los gobernadores, haya planteado un diálogo profundo, se haya propuesto metas y objetivos e invitado a los gobernadores a participar es muy importante. El Gobierno nacional necesita el acompañamiento de las provincias, pero también, con la misma reciprocidad, las provincias necesitamos el acompañamiento del Gobierno nacional”.

Asimismo, Jaldo recordó que los servicios esenciales dependen de las administraciones provinciales y remarcó la necesidad de garantizar los recursos correspondientes para sostener esas prestaciones.

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“No nos olvidemos de que quienes tenemos a nuestro cargo la prestación de los servicios esenciales somos las provincias. La salud pública, la educación pública y la seguridad la brindamos las provincias. Para eso necesitamos contar con los presupuestos que por ley nos corresponden. Hoy, lamentablemente, vemos que, mientras la macroeconomía todavía no termina de acomodarse, gran parte de la actividad económica tampoco logra recuperarse plenamente. La recaudación de las provincias está bajando. Por eso es muy bueno el diálogo con el Presidente y esa reciprocidad de acompañamiento que podamos tener”, concluyó

Las declaraciones del Gobernador reflejaron la voluntad de fortalecer el diálogo institucional entre la Nación y las provincias, con el objetivo de consolidar una agenda común que permita acompañar el desarrollo de los servicios esenciales y el crecimiento del país.

Fuente Comunicación Tucumán