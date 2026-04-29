Osvaldo Jaldo propone las PASO sin financiamiento estatal y poder elegir cada categoría El Gobernador busca instalar una alternativa de consenso que preserve la herramienta de ordenamiento democrático sin carga para el erario público, y que garantice la libertad del elector en cada categoría de la boleta.

El gobernador Osvaldo Jaldo presentó una propuesta concreta de reforma al sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco del debate legislativo que se desarrolla en el Senado de la Nación. La iniciativa del mandatario plantea mantener el mecanismo de internas pero eliminar el financiamiento público y excluir del proceso a los partidos que presenten lista única de candidatos.

El mandatario tucumano defendió la vigencia del sistema de primarias como mecanismo necesario para la vida democrática dentro de los partidos políticos. Con ese argumento, rechazó la eliminación lisa y llana del instrumento y propuso, en cambio, su modificación.

LOS CAMBIOS

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRIMARIAS LO HAGA CADA PARTIDO

LOS QUE LLEVEN LISTA UNICA QUE NO PARTICIPEN DE LAS PASO

BOLETAS QUE SE PUEDA ELEGIR LAS CATEGORIAS

Al fundamentar su postura, el gobernador señaló: “Nosotros entendemos que las PASO son un sistema que viene, de alguna manera, a poner un orden dentro de los partidos políticos. Es una herramienta muy importante, porque en los partidos políticos no todos pensamos igual en diferentes situaciones. Y esto es democracia, y dentro de los partidos tiene que haber democracia. Por eso tiene que haber un mecanismo que nos permita un ordenamiento dentro de cada espacio político.”

Jaldo también subrayó que el alcance de las PASO se limita exclusivamente al ámbito nacional. Al respecto, precisó: “Hay que explicarle a la comunidad que las PASO son únicamente para las elecciones nacionales, donde se elige presidente, senadores nacionales y diputados nacionales. Nada tiene que ver las elecciones provinciales con esas PASO que hoy están en cuestión y que hoy ya están en el Senado de la Nación como proyecto de ley.”

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La propuesta

El eje central de la propuesta consiste en que cada partido político asuma el costo de sus propias primarias, sin aporte alguno del Estado. Jaldo formuló esta posición de manera expresó:

“Que cada partido costee los gastos de las PASO, de forma que no le salga un peso al Estado. Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan.”

A esa modificación, el gobernador agregó una segunda: exceptuar del proceso a los espacios que no registren competencia interna. Con esa lógica, explicó: “Aquellos espacios políticos que tengan una sola lista de candidatos, no tienen sentido de ir a las PASO. Pero sí, en aquellos partidos que haya diferencia, hay que darle la posibilidad a todos aquellos que aspiren a una candidatura.”

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Diseño de boleta

Jaldo también se pronunció sobre otro componente del paquete electoral remitido por el Poder Ejecutivo nacional: la reforma de la boleta única. El gobernador cuestionó el diseño propuesto, que permite votar tres categorías con una sola marca. Con énfasis, planteó su desacuerdo:

“En esa modificación se ensambla presidente, senadores y diputados. Es decir, en un solo voto van tres categorías. Pero como está diseñada la boleta que se mandó al Congreso por La Libertad Avanza, únicamente con el tilde al presidente vale para todas las categorías. Son tres categorías, pero con un tilde se vota a los tres. No: hay que votar candidato a presidente, hay que darle al ciudadano la posibilidad de elegir el senador que quiera, del partido que quiera, y hay que darle la posibilidad de elegir al diputado del partido que quiera.”

Para el gobernador tucumano, la solución es clara:

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“La boleta de tres categorías tiene que tener tres tildes. Si no hay un tilde, es voto en blanco. No quiere decir que, porque se vota al primero, se vota a los otros dos.”

Lo que se elige

Jaldo encuadró el debate en el escenario electoral que aguarda a la provincia. En 2027, Tucumán elegirá tres senadores nacionales y cinco diputados nacionales, lo que otorga especial relevancia al mecanismo de ordenamiento de listas dentro del peronismo local.

Sobre la situación interna de su espacio, el gobernador indicó: “Si hay acuerdo, el peronismo irá unido y no hace falta, con la modificación que proponemos nosotros, ir a interna PASO. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo no le vamos a dar la posibilidad a los compañeros de presentarse? El que quiera ser senador, que vaya a las PASO. El que quiera ser diputado nacional, que vaya a las PASO. Esto es participación democrática, transparencia, igualdad de condiciones para todos los espacios políticos.”

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Reglas claras

El gobernador valoró la repercusión que tuvo la declaración de Tucumán en el Senado de la Nación, donde los presidentes de bloque mantuvieron reuniones para analizar las posiciones de los distintos partidos. Jaldo destacó que varios planteos coinciden con los de la bancada peronista provincial.

Al trazar un balance, sintetizó la posición oficial: “Vamos a las elecciones con reglas claras, vamos a las elecciones donde todos los partidos podamos competir en igualdad de condiciones. Vamos a las PASO, saquemos el financiamiento, que los argentinos no pongan un peso para las elecciones internas, que lo ponga cada partido, y luego, donde haya lista única, que no vayan a elecciones.”

Fuente Comunicación Tucumán