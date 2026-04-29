El Gobierno provincial entregó motos e insumos tecnológicos para reforzar la seguridad El titular del PE explicó que parte del equipamiento entregado fue adquirido con recursos provenientes del sistema de servicios adicionales, reorganizado mediante una ley provincial.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana en Plaza Independencia un acto de entrega de equipamiento vehicular e insumos tecnológicos destinados a la Policía de Tucumán. La incorporación incluyó motocicletas, bicicletas, camionetas e impresoras para distintas áreas operativas y administrativas de la fuerza.

Acompañan al titular del Ejecutivo provincial el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, de Gobierno y Justicia, Regino Amado, de Interior, Darío Monteros, de Obras Públicas, Marcelo Nazur, de Desarrollo Social, Federico Masso, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, los parlamentarios Gerónimo Vargas Aignasse, Leopoldo Rodríguez, Roberto Moreno y Carlos Najar, el jefe de la Policía, Joaquín Girvau y el subjefe Roque Yñigo, el Director de Institutos Penales, Antonio Quinteros, representantes del Ministerio Público Fiscal y Pupilar y de la Defensa, el intendente de Trancas, Antonio Moreno, entre otros.

Durante la actividad, el Gobierno provincial concretó la entrega de 10 motocicletas Honda Tornado para la Dirección General de Investigación Criminal y Delitos Complejos; 32 motos Kawasaki 650 para la Dirección de Operaciones Motorizada; 18 bicicletas rodado 29 para la Dirección de Prevención Ciudadana; dos camionetas acondicionadas para Fuerzas Especiales; y dos impresoras de última generación para el Departamento Personal.

La inversión se enmarcó en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional impulsado por la Provincia para mejorar la capacidad de respuesta ante el delito.

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Resultados concretos

El gobernador remarcó que la política de seguridad fue definida desde el inicio de la gestión junto con una estrategia penitenciaria integral. En ese sentido, expresó: “Desde el primer día fijamos política en materia de salud, política, educativa, en el área social para estar a la par de los que menos tienen y más necesitan, y hemos fijado una política muy especial, muy profunda en materia de seguridad, pero como nunca en gestiones anteriores, una política de seguridad acompañada por una política carcelaria. Y no me canso de repetir, no puede haber política de seguridad si no hay una política carcelaria”.

El mandatario sostuvo además que, tras más de dos años de gestión, los lineamientos trazados comenzaron a mostrar resultados visibles. “Hoy ya, casi llevando dos años y algunos meses de gobierno, podemos mostrar hechos concretos que planificamos y concretamos con el esfuerzo de todo lo que estamos acá y, fundamentalmente, el acompañamiento de este querido pueblo tucumano”.

Transparencia en los fondos policiales

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Jaldo explicó que parte del equipamiento entregado fue adquirido con recursos provenientes del sistema de servicios adicionales, reorganizado mediante una ley provincial.

Al referirse a esa decisión administrativa, señaló: “Le pusimos transparencia al funcionamiento de la policía. El equipamiento que hoy se está entregando oficialmente a la policía es producto de una ley, de una ley que puso en orden algo que venía con mucho desorden”.

Luego agregó: “La ley es muy clara, está destinado al reequipamiento de la policía de la provincia de Tucumán. También hablamos de seguir beneficiando a la fuerza, de seguir ayudando a que presten los servicios como corresponde”.

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Reconocimiento al trabajo de la fuerza

El titular del Poder Ejecutivo valoró la tarea diaria de los efectivos y aseguró que la seguridad mejoró en todo el territorio provincial.

En ese marco, afirmó: “Hoy nadie puede dudar en la provincia de Tucumán que la seguridad mejoró sustancialmente en la provincia y en cada rincón del territorio de nuestra querida Tucumán”.

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También destacó el vínculo recuperado entre la institución y la comunidad. “Hoy nos sentimos orgullosos de nuestra policía, nos sentimos orgullosos de los hombres y mujeres que prestan servicio. Hemos ganado el respeto de la comunidad”.

Narcotráfico y Operativo Lapacho

Jaldo indicó que una de las principales preocupaciones actuales es la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, problemática que requiere coordinación entre jurisdicciones.

Sobre ese punto, explicó: “No nos hemos desentendido del problema. Al contrario, hemos creado el Operativo Lapacho, integrado por fuerzas provinciales y nacionales, para cubrir la frontera norte de la provincia de Tucumán y todas las rutas por donde transitan aquellos que están llevando sustancias tóxicas desde el norte al centro y sur del país”.

Día Histórico

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, resaltó el compromiso del personal y el avance del nuevo esquema operativo implementado desde 2023.

En ese sentido, manifestó: “Hoy, señor gobernador, podemos decir que es un día histórico para la Policía de Tucumán. Podemos decir que estamos cumpliendo metas que nos propusimos con el subjefe de policía y esta plana mayor. Creo que lo estamos logrando, nos falta, por supuesto que nos falta”.

Asimismo, explicó que los fondos generados por adicionales fueron reinvertidos en equipamiento. “Tuvimos la visión, junto al Ministerio de Seguridad, de invertir lo que ingresa por policía adicional en la policía. Y así lo hicimos desde el año 2024 y también en 2025”.

Inversión sostenida y continuidad

El titular de la fuerza remarcó que la prioridad fue incorporar recursos de calidad para mejorar la tarea preventiva.

“Sabemos que estamos comprando el mejor equipamiento, la mejor marca. Buscamos calidad, porque capacidad tenemos en la Policía de Tucumán, porque tenemos los mejores hombres y mujeres que se capacitan día a día”.

Finalmente, Girvau aseguró que continuarán las inversiones y el trabajo articulado entre los poderes del Estado, en una estrategia orientada a consolidar la prevención y fortalecer la seguridad pública en toda la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán