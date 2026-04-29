Llamarán a licitación nacional si no mejora el servicio de transporte público en Tucumán “No hay duda de que hay un déficit importante en cuanto a la prestación del servicio público de transporte", sostuvo el primer mandatario.

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció en conferencia de prensa que el Gobierno provincial evaluará convocar a una licitación pública nacional para la concesión de todas las líneas de transporte público de pasajeros si no se registra una mejora en el servicio en el corto plazo. Estuvo presente en el anuncio el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri.

El mandatario provincial contextualizó la situación del sistema de transporte y explicó su impacto social y económico: “No hay duda de que hay un déficit importante en cuanto a la prestación del servicio público de transporte. Para dimensionar el transporte público del pasajero de colectivo en la provincia de Tucumán, estamos hablando de 4.000 familias afiliadas a UTA que trabajan como choferes, personal administrativo y de talleres. Hoy no hay ningún ingenio que tenga 4.000 trabajadores. UTA representa casi dos o tres ingenios de la provincia, lo que muestra la dimensión social y la generación de empleo que implica este sector”.

En relación con el estado de la flota, el gobernador señaló que el sistema presenta dificultades estructurales. En ese sentido, afirmó: “Venimos con un parque automotor bastante deteriorado. La última renovación importante fueron los cien colectivos que compró la provincia y que los empresarios están pagando, además de algunas incorporaciones individuales que realizan los prestadores del servicio. Hay empresarios a quienes les cuesta arrancar todos los días para poner los colectivos en la calle”.

El titular del Poder Ejecutivo remarcó el carácter esencial del transporte público para la vida cotidiana de la provincia: “Es un servicio público que mueve seiscientas mil personas por día. Cuando no funcionan los colectivos, se cierran escuelas, el centro de San Miguel de Tucumán vende menos y el sistema de salud se resiente porque el personal no llega a trabajar. Es un servicio indispensable que ningún otro sistema puede reemplazar”.

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Luego, el gobernador anticipó la posible convocatoria a una licitación nacional si no se registran mejoras en el corto plazo. En ese marco, declaró: “Si no avizoramos a muy corto plazo una mejora en el servicio público del pasajero, vamos a llamar a una licitación nacional para ver la concesión de todas las líneas de la provincia de Tucumán, tanto capital como área metropolitana e interior. Nuestra responsabilidad es mantener el servicio público a la gente. Lo haremos con estos empresarios o con otros. Tiene que haber un sinceramiento sobre quién puede seguir y quién no”.

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, explicó el estado del pedido de compensación tarifaria solicitado por el sector empresario y el proceso institucional en marcha. En ese sentido, indicó: “Tenemos un pedido de Aetat por una compensación tarifaria que ingresó el viernes al Concejo Deliberante. Lo derivé a la comisión de transporte para que realice un análisis de costos certero. Hubo incrementos en el gasoil y en paritarias. El servicio no es bueno, pero compartimos el criterio de que en algún momento tendremos que avanzar hacia un cambio de sistema”.

Juri también destacó el esfuerzo económico que realiza la Provincia para sostener el servicio. Al respecto, manifestó: “La provincia está sustentando actualmente la compensación tarifaria desde que la Nación dejó de enviarla en febrero de 2024. Es el esfuerzo que realiza la provincia para que el ciudadano no pague más y para cuidar su bolsillo. La comisión de transporte analizará los costos y definirá el incremento posible teniendo en cuenta la situación económico social”.

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El Gobierno provincial subrayó que continuará evaluando medidas para garantizar la prestación del servicio y avanzar hacia decisiones estructurales que aseguren su funcionamiento en todo el territorio tucumano.

Fuente Comunicación Tucumán