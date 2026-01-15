Una falsa abogada intentó entrevistar a un detenido Durante la jornada del miércoles, efectivos de la Comisaría Lastenia aprehendieron a una mujer de 61 años en el marco de una causa por usurpación de títulos y honores.

El hecho ocurrió pasadas las 13 horas, cuando una supuesta abogada se presentó en la dependencia policial y solicitó una entrevista con un hombre que se encuentra privado de su libertad, con el fin de asesorarlo en diversas cuestiones legales.

En ese momento, el jefe y el segundo jefe de la comisaría notaron que la mujer estaba nerviosa, por lo que verificaron en el padrón del Colegio de Abogados si se encontraba registrada, constatando que no figuraba en el mismo.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones, desde donde ordenaron solicitar las planillas de antecedentes de la acusada.

Fuente Comunicación Tucumán