Una delegación del comité “Cristina Libre” viajará a EE.UU. para denunciar la situación judicial de la expresidenta La misión se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre, con actividades en Washington y Nueva York. La comitiva estará integrada por dirigentes políticos y referentes vinculados al kirchnerismo, que mantendrán encuentros con juristas, organizaciones sociales y representantes de ámbitos académicos.

Una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viajará a Estados Unidos entre el 9 y el 13 de noviembre para llevar adelante una serie de actividades institucionales en Washington DC y Nueva York. El objetivo será exponer ante referentes políticos, juristas y organizaciones internacionales su posición sobre la situación judicial y política de la expresidenta Cristina Kirchner.

La comitiva estará integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la misión, los dirigentes buscarán establecer intercambios con representantes de la comunidad jurídica y de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y ámbitos académicos.

Uno de los ejes centrales de la agenda será denunciar lo que los organizadores consideran un debilitamiento del sistema democrático argentino y una proscripción judicial de la exmandataria.

En ese sentido, la delegación sostendrá que Argentina se encamina hacia una nueva elección presidencial con la principal dirigente opositora inhabilitada para competir. Según el planteo del comité, esa situación constituye un antecedente de disciplinamiento político que afecta la soberanía popular y los estándares internacionales de derechos humanos.

La iniciativa también se desarrollará en un contexto político particular en Estados Unidos, luego de las elecciones de medio término y de la derrota del proyecto del presidente Donald Trump, de acuerdo con la descripción difundida por los organizadores.

En ese escenario, los integrantes de la comitiva intentarán vincular la situación argentina con los debates internacionales sobre el avance de las extremas derechas y la defensa de los acuerdos democráticos. El planteo se inscribe en la línea de los cuestionamientos que Cristina Kirchner formuló recientemente en una entrevista con el diario The Washington Post.

La agenda

Las actividades comenzarán el lunes 9 de noviembre, a las 18, con un encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), integrantes de la comunidad migrante y activistas, en Washington y Maryland.

El martes 10, a las 10, está previsto un diálogo con juristas en el Washington College of Law, perteneciente a la American University.

La agenda continuará el miércoles 11, a las 18, con una conferencia en The New School, en Nueva York. El jueves 12, a las 18.30, la delegación participará de un debate público en el CUNY Graduate Center, también en esa ciudad.

Además, están previstas reuniones con Susan Segal, en el Council of the Americas, y con representantes de centros de investigación como el Center for Economic and Policy Research (CEPR), fundaciones internacionales y CIVICUS, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil.