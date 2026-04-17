Antes de su llegada al Gobierno, Adorni recibió dinero de la productora de Grandio durante un año Fue entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023, cuando el actual jefe de Gabinete asumió como funcionario. Los montos varían y van de los 110 mil a los 600 mil pesos. El total es de más de un millón y medio de pesos. Cuatro meses después Grandio firmó su primer contrato con el Estado nacional.

Manuel Adorni recibió casi todos los meses durante un año transferencias de dinero por un total de 1.670.900 pesos de la productora de Marcelo Grandio, su amigo que tuvo contratos con el estado nacional y que le pagó el viaje en avión privado a Punta del Este para pasar con su familia los feriados de carnaval en febrero.

Las transferencia son de diciembre de 2022 a ese mismo mes del 2023, cuando Adorni asumió como funcionario del gobierno de Javier Milei como secretario de Comunicación. La información consta en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y que llegó al expediente luego del levantamiento del secreto bancario que ordenó el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita sobre Adorni.

Allí consta que “Imhouse”, le hizo las transferencias a una cuenta del banco Galicia de Adorni. La primera fue en diciembre de 2022 cuando recibió 110 mil pesos, en dos transferencias de 50 y 60 mil pesos cada una.

Luego sería una transferencia por mes. Las siguientes fueron en mayo, junio, julio y agosto de 2023 por 121 mil pesos cada una. En septiembre, octubre y noviembre la productora le pagó a Adorni 157.300 pesos, también cada mes. La última transferencia es de diciembre y por el monto mayor: 605.000 pesos.

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El total de dinero que recibió de Grandio fue 1.670.900 de pesos. “No sabemos el motivo del pago. Puede ser que sea algún tipo de contratación laboral de la productora. Lo que sí es una prueba más del estrecho vínculo entre los dos”, señalaron fuentes judiciales.

Para contar con más detalles sobre el motivo de esas transferencias, en Comodoro Py analizaban solicitarle a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) las facturas que respalden esos movimientos de dinero.

Los pagos a Adorni terminaron cuando asumió como secretario de Comunicación pero cuatro meses después Grandio comenzó a ser proveedor del estado nacional. En abril de 2024, “Imhouse” firmó el primero de los seis contratos que tuvo con la TV Pública y con Radio Nacional. Uno de esos contratos se analizaba si se había efectivizado. El primero de ellos fue con Radio Nacional.

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Tanto la TV Pública como Radio Nacional dependen de la secretaría de Comunicaciones que entonces estaba a cargo de Adorni. Esa documentación, y ahora las transferencias de dinero, forman parte de la causa judicial en la que se investiga a Adorni por su viaje a Punta del Este.

El ahora jefe de Gabinete viajó a esa ciudad en avión privado con su esposa, Bettina Angeletti, y los dos hijos de ambos para los feriados de carnaval en febrero pasado. La justicia ya determinó que el viaje de ida lo pagó “Imhouse” y el de vuelta Grandio, a pesar que públicamente Adorni había dicho que tenía los comprobantes de que los había abonado.

A esa causa se suma una más amplia por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete donde se investiga si puede justificar con sus ingresos declarados las propiedades, los viajes al exterior y su nivel de vida.

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En ese expediente, también a cargo del juez Lijo y del fiscal Pollicita, se avanza sobre las propiedades que en simultáneo Adorni y su esposa compraron: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country en la localidad bonaerenses de Exaltación de la Cruz. Ambos fueron con hipotecas.

Por esas compras ya declararon en tribunales las prestamistas y vendedoras del departamento y la semana que viene lo harán más testigos. Por otra parte, la justicia también determinó que en diciembre de 2024 a Aruba con toda su familia.