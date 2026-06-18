Cambian los turnos de la Anses: cómo funciona el nuevo sistema para hacer trámites presenciales Con el nuevo sistema, los ciudadanos podrán elegir la oficina dónde hacer sus gestiones. Paso a paso, cómo sacar un turno en la web oficial de la agencia previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una modificación en la gestión de los turnos presenciales para trámites. Desde ahora, cada ciudadano puede elegir la oficina donde realizar sus trámites, sin estar atado a la cercanía de su domicilio declarado. Según el comunicado oficial, “al momento de solicitar un turno los ciudadanos pueden elegir la oficina en la que deseen realizar su trámite, sin restricciones”.

Esta actualización en el sistema de turnos impacta directamente en la experiencia de los usuarios. Hasta este cambio, el esquema sugería de manera automática la oficina más próxima al domicilio registrado en la base de datos de Anses. Ahora, esa sugerencia se mantiene como opción principal, pero los solicitantes cuentan con la alternativa de seleccionar cualquier delegación del país.

El organismo explicó que “esta opción está disponible a través de la web, permitiendo que, al momento de gestionar un turno, puedan optar por una oficina distinta a la sugerida por el sistema en función de la cercanía, como ocurría hasta ahora”.

La nueva modalidad busca responder a situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión presencial en la delegación correspondiente al domicilio. Al respecto, Anses subrayó: “La posibilidad de iniciar trámites en cualquier delegación del país constituye una mejora significativa en términos de accesibilidad y calidad de atención”.

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La entidad remarca que el cambio también tiene impacto en la eficiencia operativa. Según el comunicado, la medida “favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios, tiempos de espera y barreras geográficas”. Esta descentralización pretende distribuir la demanda de manera más equilibrada y evitar la saturación de algunas delegaciones.

El sistema de turnos continúa funcionando a través de la plataforma digital. Los usuarios pueden realizar todo el proceso en el portal oficial de Anses, donde además tienen la posibilidad de consultar y cancelar turnos ya asignados mediante la sección “mi ANSES”. El organismo recuerda que el acceso digital se mantiene como canal prioritario para gestionar los trámites y para efectuar modificaciones o consultas sobre los turnos otorgados.

Paso a paso, cómo sacar turno

Desde la entidad pública detallaron el procedimiento para solicitar un turno en línea. El paso a paso, según el comunicado, es el siguiente:

Ingresar a anses.gob.ar e ir a la sección Trámites y servicios / Turnos.

Elegir la opción Solicitar un turno.

Seleccionar el trámite deseado.

Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.

Verificar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) sean correctos y optar por Buscar por provincia.

Seguir los pasos que indica el sistema.

El organismo apuntó que la posibilidad de elegir la delegación permite contemplar las necesidades de quienes se encuentran en tránsito, trabajan lejos de su domicilio o atraviesan situaciones familiares que dificultan la gestión en la oficina asignada por cercanía. “Permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria”, remarca el comunicado de Anses.

“Los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi ANSES”, recordó la agencia estatal.

Fuente Infobae