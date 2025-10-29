Giro en el triple femicidio narco en Florencio Varela: de Pequeño J a Señor J, el nuevo sospechoso de haber ordenado el crimen El fiscal Adrián Arribas dijo que Joseph Freyser Zabaleta Cubas “negó los hechos” y hasta remarcó que “desconoce a los otros detenidos”. Este jueves declararán otros tres imputados.

La investigación por el triple femicidio narco de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela (Buenos Aires) dio un giro. Tras más de un mes de apuntar a “Pequeño J” como autor material e intelectual, la investigación ahora se centra en Joseph Fraser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”. Este hombre de nacionalidad peruana y presunto líder narco fue detenido en la alcaidía de la Policía Federal sobre la calle Cavia, Palermo, mientras esperaba su extradición a Perú por cargos previos de narcotráfico y homicidio y este lunes fue indagado por el fiscal Adrián Arribas que ahora brindó algunos detalles de esa declaración.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Arribas habló sobre la declaración de Señor J este miércoles en la puerta del tribunal de San Justo y adelantó que este jueves tomará más testimonios.

El cambio en la dirección del caso surgió tras el testimonio clave de una testigo protegida que compartía celda con él, de acuerdo a lo publicado por diario Época. Según su declaración a Arribas, Cubas Zavaleta habría planeado y ordenado los secuestros y asesinatos desde prisión. En su celda encontraron un cuaderno verde con anotaciones incriminatorias y papeles con teléfonos vinculados a otros imputados.

Sin embargo, Arribas dijo que Señor J “negó los hechos y que desconocía a los otros detenidos”.

En su testimonial confirmó que era policía en Perú y que esta causa en el que lo acusan es una “pantalla”: “Nos dijo que está sorprendido en la acusación, pero tenemos elementos que demuestran su implicancia”.

En ese sentido, explicó que “uno de los imputados lo reconoce como papá, hay informes desde Perú y de sus movimientos”.

Al ser consultado sobre lo secuestrado en la celda, confirmó la “libreta que tiene teléfonos y anotaciones y tenemos la lista de todos los que lo visitaron”.

Por último, sobre la detención de Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, destacó que tienen comprobado que “estaba al tanto de todo” y que ella fue quien, con una aplicación específica, “le borró todo al celular del acusado”.

“El abogado nos pidió una nueva declaración para Florencia Ibáñez, Mujica y Sotacuro”, señaló y sumó que las mismas ocurrirán este jueves por la mañana.