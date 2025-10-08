Gremios docentes lanzan un paro nacional para el 14 de octubre en defensa de la educación pública Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro nacional para el próximo 14 de octubre en reclamo de mayor financiamiento educativo, mejores condiciones laborales y la restitución de fondos nacionales. La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y contará con movilizaciones en todo el país.

La protesta se da en un contexto de creciente malestar en el sector, tras la eliminación de la Paritaria Nacional y los recortes en fondos federales para salarios y programas escolares. Además, el reciente debate en el Congreso sobre la Ley de Financiamiento Universitario reavivó las tensiones, al no alcanzarse consensos sobre el aumento presupuestario.

“Esta será una Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional con múltiples actividades en todo el país, en defensa de la educación pública, de los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”, expresó CTERA en un comunicado.

La medida incluirá la suspensión total de clases durante 24 horas y una gran movilización en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”. Según anticiparon desde la central sindical, la convocatoria tendrá adhesión de sindicatos de base en gran parte del territorio nacional, lo que afectará el normal dictado de clases.

Semana de acciones previas al paro

La semana previa será clave para visibilizar los reclamos. Este miércoles 8 de octubre se realizará una jornada nacional de lucha con carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, intervenciones artísticas y caravanas en espacios públicos. Las actividades contarán con la participación de organizaciones estudiantiles y comunidades educativas locales.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados

Entre los principales reclamos, CTERA exige:

Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) .

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente. MIRA TAMBIÉN La Justicia determinó que Karen Reichardt será cabeza de lista de La Libertad Avanza y no Diego Santilli

Pago de sumas salariales adeudadas.

Aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

Adhesiones en todo el país

La convocatoria nacional ya sumó el apoyo de los principales gremios provinciales. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— confirmaron que habrá medidas de fuerza en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

MIRA TAMBIÉN La jubilación mínima apenas cubre una cuarta parte de los gastos básicos de un adulto mayor

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó que no habrá clases en la mayoría de los establecimientos. En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) anunció movilizaciones y clases públicas en la plaza San Martín de Rosario, replicando el formato federal.

“Damos continuidad al plan de lucha que sostenemos durante todo el año. El reclamo es claro: necesitamos una ley de financiamiento que garantice recursos previsibles y condiciones dignas para enseñar y aprender”, afirmó María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA, durante una conferencia de prensa.

La jornada del 14 de octubre se perfila como una de las movilizaciones más importantes del año en el sector educativo, con fuerte impacto en la actividad escolar en todo el país.