La CGT presentó un amparo judicial contra la reforma laboral y denunció puntos “inconstitucionales” La central obrera acudió a la Justicia tras la oficialización de la ley y cuestionó artículos por violar derechos laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal contra la reforma laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial. La central sindical busca que se declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral.

Desde la CGT ya habían anticipado que judicializarían la reforma incluso antes de su aprobación definitiva en el Senado. Según explicaron, el planteo se basa en que varios puntos de la normativa afectan garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y contradicen principios reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica, ambos con jerarquía constitucional en Argentina.

A través de sus redes sociales oficiales, la central sindical reafirmó su postura y cuestionó el contenido de la ley. “Hay una gran cantidad de puntos en la reforma que son inconstitucionales”, señaló la CGT en un mensaje en el que también defendió el rol histórico del movimiento obrero en la ampliación de derechos laborales.

El cosecretario general de la central y secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, sostuvo que la reforma introduce cambios que, a su criterio, vulneran principios básicos del derecho del trabajo. En ese sentido, afirmó que existe “una fuerte demanda a la Justicia” para revisar la constitucionalidad de distintos artículos de la norma.

“En una relación laboral, el derecho del trabajador debe ser el primer resguardo. Cuando un empleador y un empleado acuerdan un contrato, el trabajador está en una posición de menor poder de negociación, y la Constitución establece que esa parte debe ser protegida. Hoy eso no está ocurriendo”, planteó.

Sola también advirtió sobre el principio de no regresividad de los derechos sociales, que implica que las conquistas laborales no deberían retroceder. “El derecho del trabajo es un derecho social y se está haciendo regresivo en distintos aspectos, como el derecho de huelga, las horas extras o el monto de las indemnizaciones”, sostuvo.

Desde la CGT remarcaron que la presentación judicial busca frenar lo que consideran un retroceso en las garantías laborales y reafirmaron que continuarán impulsando acciones legales contra la reforma. “Defender el trabajo también es defender la Constitución”, concluyeron.