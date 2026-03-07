Milei participa en Miami de una cumbre convocada por Trump El presidente argentino asistirá al encuentro “Escudo de las Américas” junto a otros mandatarios latinoamericanos aliados de Estados Unidos. Después continuará su gira con actividades de la “Argentina Week”, orientadas a atraer inversiones.

El presidente argentino Javier Milei comenzó este sábado una gira de seis días por Estados Unidos que incluye una cumbre regional en Miami convocada por Donald Trump y una agenda económica en Nueva York enfocada en la búsqueda de inversiones para el país.

El mandatario llegó el viernes por la noche a Miami junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comitiva se alojó en el complejo Trump National Doral Miami, donde este sábado se realiza la cumbre denominada “Escudo de las Américas”.

El encuentro reúne a doce líderes latinoamericanos alineados con la Casa Blanca y está centrado en temas como seguridad regional, migración y combate al narcotráfico. Según la agenda oficial, Trump brindará el discurso principal del evento y luego podrían realizarse reuniones privadas entre los mandatarios.

Entre los participantes figuran el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Paraguay, Santiago Peña; de República Dominicana, Luis Abinader; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Guyana, Irfaan Ali; y de Panamá, José Raúl Mulino, entre otros.

MIRA TAMBIÉN La CGT presentó un amparo judicial contra la reforma laboral y denunció puntos “inconstitucionales”

También participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles en Santiago con la presencia del mandatario argentino.

En cambio, no fueron invitados los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Claudia Sheinbaum; y de Colombia, Gustavo Petro, con quienes la administración republicana mantiene diferencias políticas.

La reunión se enmarca en la estrategia de Washington de reforzar vínculos con gobiernos de la región considerados aliados y contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno confirmó vuelos especiales para repatriar a los primeros argentinos varados en Medio Oriente

Agenda económica en Nueva York

Tras la cumbre en Miami, Milei viajará el sábado por la noche a Nueva York para participar de la denominada “Argentina Week”, un encuentro que reunirá a inversores, empresarios y ejecutivos de bancos internacionales con funcionarios del Gobierno argentino.

Las actividades se desarrollarán entre lunes y jueves en sedes de entidades financieras como JPMorgan Chase y Bank of America, además del consulado argentino.

En ese marco, el presidente tiene previsto reunirse con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y ofrecer un discurso para inaugurar el evento, que apunta a generar oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía argentina.

MIRA TAMBIÉN Telefe lidera el rating y supera al resto de la TV abierta

Antes de comenzar esa agenda, el domingo Milei visitará la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. El lunes también disertará en la Yeshiva University y participará por la noche de la gala anual organizada por el diario The Algemeiner.

La gira concluirá el miércoles en Santiago de Chile, donde Milei asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast, tras lo cual regresará a Buenos Aires.