Se cayó la sesión en Diputados contra Adorni y el oficialismo pidió una convocatoria propia para la semana próxima La oposición suspendió la sesión especial prevista para este jueves porque no lograba reunir quórum. La Libertad Avanza pidió otra sesión para el miércoles 20 con proyectos propios, mientras que el Senado de la Nación sí sesionará este jueves para tratar acuerdos con fondos buitre, el pliego del juez Carlos Mahiques y la prórroga del plan de entrega voluntaria de armas.

La disputa parlamentaria entre el oficialismo y la oposición sumó nuevos movimientos en el Congreso nacional. La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para avanzar con pedidos de informes, interpelaciones y una moción de censura vinculada a Manuel Adorni finalmente fue suspendida por falta de quórum, mientras que el oficialismo respondió convocando a una sesión propia para la próxima semana. En paralelo, el Senado de la Nación Argentina sí sesionará este jueves con una agenda cargada.

La sesión opositora prevista para este jueves a las 11 había sido impulsada por distintos bloques que buscaban debatir pedidos de informes sobre la situación patrimonial de Adorni, promover interpelaciones y hasta una moción de censura.

Sin embargo, ante la certeza de que no alcanzarían los 129 diputados necesarios para abrir el recinto, los sectores convocantes resolvieron levantarla y reprogramarla para el miércoles 20 de mayo.

Según trascendió, los impulsores calculaban reunir apenas unos 105 legisladores. Para intentar mejorar el escenario, el nuevo pedido incorpora temas sociales reclamados por Unión por la Patria, que ahora sí firmó formalmente la convocatoria encabezada por Germán Martínez.

Según publicó el portal Parlamentario.com, el temario ampliado incluye proyectos sobre financiamiento universitario, prestaciones del PAMI, gratuidad de medicamentos esenciales y licencias maternales y paternales, además de los expedientes vinculados a Adorni.

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Pero mientras la oposición reorganizaba su estrategia, La Libertad Avanza avanzó con una jugada propia y pidió una sesión especial para el mismo miércoles 20, aunque desde las 10, una hora antes de la convocatoria opositora.

El oficialismo buscará tratar los proyectos conocidos como “Ley Hojarasca” y la modificación del régimen de zona fría para focalizar subsidios al gas. En cambio, no incluyó el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), pese a que había obtenido dictamen esta semana.

Mientras tanto, el Senado de la Nación Argentina sí mantendrá este jueves una sesión ordinaria desde las 15, acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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Entre los temas más relevantes aparece el tratamiento del acuerdo entre la Argentina y dos fondos buitre, Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, por unos 171 millones de dólares. Según el Gobierno, el entendimiento permitirá cerrar litigios y evitar nuevos embargos sobre activos argentinos.

Además, la Cámara alta debatirá la prórroga por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado (padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques) cumplirá 75 años en noviembre y necesita un nuevo acuerdo del Senado para continuar en el cargo.

La agenda también incluye la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y un régimen de regularización para armas no registradas. Según datos oficiales citados en el proyecto, en el país habría cerca de 800 mil armas en situación irregular.