El “Ratón” Ayala habló de su agresión a Dani Olmo tras la final del Mundial con España El exdefensor y actual integrante del cuerpo técnico de Scaloni se refirió a los disturbios que hubo tras la caída de la selección argentina en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

El cierre de la final del Mundial entre Argentina y España dejó algunos momentos de tensión dentro del campo de juego, con discusiones y cruces entre futbolistas y miembros de ambos equipos una vez consumada la victoria española. Uno de esos episodios ocurrió en el centro de la cancha, donde se produjo un tumulto que no fue captado por la transmisión oficial, pero que quedó registrado desde las tribunas.

En medio de los empujones y reclamos, una imagen comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión: en la fotografía se observa a Roberto Fabián Ayala en un cruce con el español Dani Olmo, con un gesto que fue interpretado como una agresión hacia el futbolista europeo.

Días después de la viralización de esa imagen, el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni se refirió al episodio y reconoció que su reacción no fue la adecuada. En diálogo con Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, expresó: “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”.

De todos modos, Ayala intentó aclarar lo sucedido y negó que se haya tratado de un golpe de puño, como fue señalado en algunas versiones. “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, explicó.

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Por último, el exdefensor argentino aseguró que, si tiene la oportunidad de reencontrarse con Olmo, buscará cerrar el conflicto de manera personal. “Si lo veo, le pido disculpas en persona”, afirmó.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026